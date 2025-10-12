Newsy Filmy Niekończąca się rozrywka. Filmowy "Mortal Kombat" zostanie z nami na dłużej
Deadline
https://www.filmweb.pl/news/%22Mortal+Kombat%22%3A+trzecia+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+filmu+powstanie.+Mamy+potwierdzenie-163347
źródło: Materiały prasowe
Choć "Mortal Kombat II" nie trafił jeszcze na ekrany kin, trzecia część cyklu została już ogłoszona w trakcie New York Comic-Conu. Decyzja ta wynika ponoć z gigantycznego entuzjazmu wokół drugiej odsłony serii w samej wytwórni Warner Bros. Pewni jakości i komercyjnego potencjału filmu, włodarze postanowili kuć żelazo póki gorące i zamówić realizację kolejnej części.

"Mortal Kombat" otrzyma trzecią część



Jak donosi portal Deadline, studio Warner Bros. decyduje się postawić na sprawdzone środki. Do scenariusza trzeciej części zatrudniono bowiem Jeremiego Slatera – autora tekstu kontynuacji, a także jej producenta. Fabuła ani obsada nie są w tej chwili znane, w trosce o nieodbieranie zabawy z seansu "Mortal Kombat II" widzom na całym świecie. Przypomnijmy, że data premiery filmu została niedawno przesunięta z 24 października na 15 maja 2026. Choć "Mortal Kombat II" jest już gotowy, wytwórnia upatruje w majowej premierze szans na znacznie wyższe zarobki. 



Warner dobrze zdaje sobie sprawę, jak oczekiwanym wydarzeniem wśród fanów jest przyszłoroczna premiera "Mortal Kombat II". Opublikowany przed kilkoma miesiącami zwiastun produkcji w ciągu pierwszych 24 godzin obejrzało łącznie 107 milionów widzów. Tym samym ustanowiono nowy rekord najchętniej oglądanego zwiastuna filmu z kategorią R w historii. 

"Mortal Kombat II" – co wiemy?



"Mortal Kombat II" trafi na ekrany w maju przyszłego roku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage – przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków.

Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser "Mortal Kombat" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em (Karl Urban), Baraką (CJ Bloomfield) i Scorpionem (Hiroyuki Sanada) walczyć będą też m.in. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kitana (Adeline Rudolph) i Shao Kahn (Martyn Ford).

Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"



 

