Niekończąca się rozrywka. Filmowy "Mortal Kombat" zostanie z nami na dłużej

Choć "Mortal Kombat II" nie trafił jeszcze na ekrany kin, trzecia część cyklu została już ogłoszona w trakcie New York Comic-Conu. Decyzja ta wynika ponoć z gigantycznego entuzjazmu wokół drugiej odsłony serii w samej wytwórni Warner Bros. Pewni jakości i komercyjnego potencjału filmu, włodarze postanowili kuć żelazo póki gorące i zamówić realizację kolejnej części.
"Mortal Kombat" otrzyma trzecią część
Jak donosi portal Deadline, studio Warner Bros. decyduje się postawić na sprawdzone środki. Do scenariusza trzeciej części zatrudniono bowiem Jeremiego Slatera
– autora tekstu kontynuacji, a także jej producenta. Fabuła ani obsada nie są w tej chwili znane, w trosce o nieodbieranie zabawy z seansu "Mortal Kombat II
" widzom na całym świecie. Przypomnijmy, że data premiery filmu została niedawno przesunięta z 24 października na 15 maja 2026. Choć "Mortal Kombat II
" jest już gotowy, wytwórnia upatruje w majowej premierze szans na znacznie wyższe zarobki.
Warner dobrze zdaje sobie sprawę, jak oczekiwanym wydarzeniem wśród fanów jest przyszłoroczna premiera "Mortal Kombat II
". Opublikowany przed kilkoma miesiącami zwiastun produkcji w ciągu pierwszych 24 godzin obejrzało łącznie 107 milionów widzów. Tym samym ustanowiono nowy rekord najchętniej oglądanego zwiastuna filmu z kategorią R w historii.
"Mortal Kombat II" – co wiemy?
"Mortal Kombat II
" trafi na ekrany w maju przyszłego roku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
).
Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"