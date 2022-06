"Batman Azteca" - powstaje animacja o azteckim Batmanie

O czym opowie "Batman Azteca"?

Rata Alada powraca? Latynoamerykański oddział HBO Max przygotowuje pełnometrażową animację zatytułowaną " Batman Azteca: Choque de Imperios " ("Aztec Batman: Clash of Empires"), której bohaterem będzie hiszpańskojęzyczna wersja Człowieka Nietoperza zanurzona w kulturze Mezoameryki.Głównym bohaterem " Batman Azteca " będzie młody aztecki chłopiec, Yohualli Coatl. Jego ojciec, wódz wioski Toltecatzin, zostaje zamordowany przez hiszpańskich konkwistadorów. Coatl ucieka do stolicy państwa Azteków, Tenochtitlan, by ostrzec króla Moctezumę i jego kapłana Yokę przed nadciągającym zagrożeniem. Pod okiem swojego mentora Acatzina chłopiec rozpoczyna trening w świątyni Tzinacana, boga-nietoperza, przygotowując się na konfrontację z hiszpańskimi najeźdźcami. Yohualli zamierza obronić Moctezumę i pomścić śmierć ojca.Reżyseruje Juan Meza-León , który pracował m.in. przy serialach " Harley Quinn " oraz " Rick i Morty ". Film powstaje we współpracy Warner Bros. Animation ze studiami Particular Crowd, Anima oraz Chatrone. " Batman Azteca " będzie wyprodukowany w całości w Meksyku przez lokalnych twórców.Ekspert od kultury Mezoameryki, Alejandro Díaz Barriga, będzie pracował przy filmie jako konsultant, by zagwarantować, że przeszłość Meksyku pokazana jest z należytym szacunkiem i - na tyle, na ile to oczywiście możliwe w filmie o Batmanie - zgodnie z prawdą historyczną.Zobaczcie poświęcony postaci Batmana odcinek cyklu "Siedem wspaniałych", w którym Michał Walkiewicz wylicza najlepsze sceny akcji z filmów o Mrocznym Rycerzu: