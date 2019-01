"Diuna": Oscar Isaac ojcem Chalameta?

Obsada Denisa Villeneuve'a robi się coraz bardziej imponująca. Właśnie ujawniono, że występ w filmie negocjuje również Oscar Isaac , znany m.in. zczy nowych filmów z serii Isaac miałby wcielić się w Leto Atrydę, ojca Paula, którego zagra Timothée Chalamet W obsadzie są już Rebecca Ferguson (jako Lady Jessica), Dave Bautista (jako Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (jako baron Harkonnen) i Charlotte Rampling (jako Helena Mohiam).Opublikowana w 1965 roku Franka Herberta należy do ścisłego kanonu fantastyki. Opowiada historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest główny bohater, Paul Atryda.Scenariusz napisali Villeneuve Jon Spaihts . Początek zdjęć wiosną.