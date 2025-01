"Diuna 4" w planach! I nie tylko

Producenci planują kolejne odsłony "Diuny"

Nie jest wielkim zaskoczeniem, że Warner i Legendarny chcą kuć żelazo, póki gorące i kontynuować serię o planecie Arrakis. Co ciekawe, Jordan Ruimy ze stron World of Reel twierdzi, że jesienią słyszał, żeCześć gwiazd cyklu powinna jednak pojawić się w części czwartej: w trzecim tomie serii Franka Herberta, "Dzieciach Diuny" – które prawdopodobnie posłużą za fundament fabuły czwartego filmu – występuje szereg postaci znanych z dwóch pierwszych tomów.Ruimy donosi, że do reportera Daniela Richtmana doszły te same pogłoski, co do niego:, który tak jak " Diuna: Proroctwo " poszerzy uniwersum.Zdjęcia do trzeciego filmu najprawdopodobniej ruszą na przełomie sierpnia i września tego roku.Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Diunie " i " Diunie: Części drugiej ": Diuna: Część druga " trafiła na ekrany kin pod koniec lutego 2024. Film z Timothéem Chalametem , który ponownie wcielił się w Paula Atrydę , jest jednym z największych hitów tego roku. Przypominamy zwiastun: