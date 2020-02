"Doktor Strange 2" pierwszym od 7 lat filmem Sama Raimiego

Po siedmiu latach przerwy Sam Raimi ) jest gotowy do wyreżyserowania kolejnego kinowego widowiska. Jak podaje Variety, prowadzi on właśnie rozmowy w sprawie nakręcenia komiksowego widowiskaPrzypomnijmy, że pierwotnie obraz miał nakręcić autor Scott Derrickson . Ten jednak niespodziewanie na początku stycznia porzucił projekt. Jak zwykle jako powód podane zostały "różnice artystyczne". Ponieważ jednak widowisko będzie w dużej mierze opierać się na pomysłach rozwijanych przez niego, Derrickson zostanie wymieniony w napisach końcowych jako jeden z producentów wykonawczych.Jeśli Raimi zgodzi się wyreżyserować film, to będzie go czekać nie lada wyzwanie. Musi bowiem w ekspresowym tempie zaznajomić się z materiałem, ponieważ zdjęcia do widowiska mają ruszyć już za trzy miesiące.ma trafić do kin w maju 2021 roku.