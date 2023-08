"Fantastyczna Czwórka" z MCU: Gwiazda "The Bear" jako The Thing?

Ebon Moss-Bachrach jako The Thing? Co wiemy o obsadzie "Fantastycznej Czwórki"?

Prowadzący podcast The Hot Mic i specjalista od przecieków w Hollywood, Jeff Sneider, w najnowszym odcinku zrobił retoryczną pętelkę i znów utrzymuje, że - najpewniej w reakcji na entuzjastyczną reakcje fanów -. Oczywiście, nie są to potwierdzone informacje, więc na oficjalną wersję będziemy musieli jeszcze poczekać.Sneider twierdzi, że z 95-procentowym prawdopodobieństwem. Dziennikarz dodał, że to ona ma być de facto główną bohaterką filmu. Sneider donosi również, że - z mniejszym, 80-procentowym prawdopodobieństwem -, młodszy brat Sue.Cały czas jest również możliwe, żewcieli się w postać Silver Surfera . Czarnym charakterem filmu ma być bowiem jego pan, Galactus . Sneider twierdzi, że w tej roli zobaczymy z kolei aktora latynoskiego pochodzenia (jakiś czas temu plotkowano, że może to być Antonio Banderas ).. Według Sneidera Adam Driver odrzucił rolę niezadowolony ze scenariusza. Dziennikarz wyklucza też możliwość, jakoby rola miała trafić do Matta Smitha . Istnieje jednak szansa, że Smith wystąpi w filmie jako Doctor Doom Premierę " Fantastic Four " zaplanowano na 14 lutego 2025. Reżyseruje Matt Shakman (" WandaVision ").Najbliższą premierą Marvel Studios jest film " Marvels ". Zobaczcie jego zwiastun: