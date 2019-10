"Gra o tron": Jeden spin-off trafił do produkcji, drugi do kosza

3 2 1



Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów. Dobrą jest ta, że HBO zleciło produkcję całego sezonu jednego z będących w przygotowaniu spin-offów. Złą jest ta, że inny spin-off został skasowany po tym, jak nakręcono odcinek pilotowy.Do produkcji trafił. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków. Jego showrunnerami zostali: Ryan Condal ) i Miguel Sapochnik ). Obaj będą też producentami wykonawczymi. Condal wraz z George'em R. R. Martinem są autorami scenariusza. Z kolei Sapochnik będzie reżyserem części odcinków.Projekt zyskał już grafikę promocyjną, którą możecie obejrzeć poniżej:inspirowany będzie książką Martina "Ogień i krew". Jego akcja rozgrywać się będzie 300 lat przed wydarzeniami znanymi zi opowie o podbojach Targaryenów w Westeros.Co ciekawe nie jest to jeden z pięciu spin-offów, które pierwotnie rozwijane były przez HBO. Pojawił się dopiero parę miesięcy temu, kiedy stacja porzuciła projekt Bryana Cogmana Do kosza trafił z kolei serial, którego tytułu nigdy nie poznaliśmy. Decyzja zapadła po tym, jak nakręcono odcinek pilotowy. Nie spodobał się on jednak kierownictwu HBO. Po pierwszym odrzuceniu trwały prace nad jego przemontowaniem i poprawieniem, ale efekt okazał się niezadowalający.Za ten serial odpowiadała Jane Goldman ). Reżyserką pilota była S.J. Clarkson . W obsadzie znaleźli się: Naomi Watts Szczegóły fabuły nie były znane. Wiadomo jedynie, że jego akcja rozgrywała się 5 tysięcy lat przed wydarzeniami znanym z