Newsy "Lizard Music": Dwayne Johnson i Benny Safdie nakręcą film dla dzieci
"Lizard Music": Dwayne Johnson i Benny Safdie nakręcą film dla dzieci

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Victor Boyko
Dwayne Johnson kontynuuje współpracę z reżyserem i scenarzystą Bennym Safdiem. Odpowiedzialny za powstanie "Smashing Machine" duet przymierza się do ekranizacji wydanej w 1988 roku książki Daniela Pinkwatera "Lizard Music". 

"Lizard Music": fabuła



To historia osamotnionego chłopca, który pod nieobecność rodziców odkrywa tajemniczy program telewizyjny z muzykującymi jaszczurkami. Dzięki spotkaniu z ekscentrycznym Chicken Manem i jego mądrą 70-letnią kurą Claudią chłopiec trafia na magiczną wyspę jaszczurek i przeżywa niezwykłą, surrealistyczną przygodę. 


Johnson zagra w ekranizacji rolę Chicken Mana. Będzie również jednym z producentów filmu do spółki z Safdiem oraz Davidem Koplanem. Projekt trafi wkrótce na biurka szefów wytwórni oraz platform streamingowych, którzy zdecydują, czy chcą w niego zainwestować.  

Przypomnijmy: "Smashing Machine" miał premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji, na którym zdobył Srebrnego Lwa za reżyserię. W naszej relacji z Lido pisaliśmy: Dwayne Johnson zalicza tutaj najlepszy występ w swojej aktorskiej karierze, prezentując surowy, poruszający i zapewne poniekąd autobiograficzny, portret sportowca z krwi i kości. Johnson bez trudu wydobywa z siebie wrażliwość i kruchość, której sam Kerr nie był gotowy pokazać reszcie świata w najtrudniejszych momentach swojej kariery. Dzieło Safdiego może nie uczy nas niczego nowego, ale kończy rozgrywki z klasą i łezką wzruszenia.

Zwiastun filmu "Smashing Machine"



