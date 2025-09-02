Wenecja: Dwayne Johnson idzie po Oscara? 15-minutowa owacja dla "Smashing Machine"

W Wenecji odbył się pokaz dramatu biograficznego "Smashing Machine", w którym Dwayne Johnson wciela się w Marka Kerra – legendarnego zawodnika MMA. Film został nagrodzony 15-minutową owacją na stojąco.
15-minutowa owacja dla "Smashing Machine"
. Dwayne Johnson ociera łzy podczas 15-minutowej owacji na stojąco za "Smashing Machine". To była najbardziej emocjonalna chwila, jakiej doświadczyliśmy na Lido, od czasu gdy cztery lata temu Brendan Fraser rozpoczął tu swoją oscarową kampanię za film "Wieloryb"
partneruje Emily Blunt
Mark Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór.