Allen o Trumpie: "Praca z nim to przyjemność". Prezydent zagra w nowym filmie?

Woody Allen wzbudził ostatnio kontrowersje, przyjmując zaproszenie odbywającego się w Moskwie międzynarodowego festiwalu filmowego (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz postanowił pochwalić nienawidzonego przez Hollywood Donalda Trumpa.
Donald Trump i Judy Davis w filmie "Celebrity"
Woody Allen o współpracy z Donaldem Trumpem
Goszcząc w prowadzonym przez Billa Mahera
podcaście Club Random, Allen
odniósł się do swojej współpracy z Donaldem Trumpem
. Reżyser przyznał, że chętnie zaprosiłby urzędującego prezydenta do nowego projektu. Jestem jedną z niewielu osób, które mogą powiedzieć, że reżyserowały Trumpa
– powiedział, odnosząc się do komediodramatu "Celebrity
". Jest bardzo dobrym aktorem, więc praca z nim to czysta przyjemność. Był bardzo uprzejmy, zawsze trafiał w sedno, robił wszystko jak należy i miał prawdziwy talent do show biznesu. Mógłbym reżyserować go teraz. Gdyby pozwolił mi się reżyserować teraz, gdy jest prezydentem, myślę, że mógłbym zdziałać cuda.
"Celebrity
" z 1998 roku to historia Lee i Robin (Kenneth Branagh
i Judy Davis
), którzy po 16 latach małżeństwa rozwodzą się. Postanawiają za wszelką cenę zaistnieć w świecie celebrytów.
Zobacz zwiastun filmu "Wybraniec"Donald Trump
zagrał niewielkie role także w takich filmach jak "Kevin sam w Nowym Jorku
" czy "Zoolander
", gościnnie pojawił się w odcinkach seriali "Bajer z Bel-Air
", "Pomoc domowa
" czy "Seks w wielkim mieście
". W 2024 na festiwalu w Cannes zadebiutował dramat biograficzny "Wybraniec
", który opowiadał o jego młodości. Przypominamy jego zwiastun: