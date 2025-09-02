Newsy Filmy Inne Allen o Trumpie: "Praca z nim to przyjemność". Prezydent zagra w nowym filmie?
Allen o Trumpie: "Praca z nim to przyjemność". Prezydent zagra w nowym filmie?

Woody Allen wzbudził ostatnio kontrowersje, przyjmując zaproszenie odbywającego się w Moskwie międzynarodowego festiwalu filmowego (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz postanowił pochwalić nienawidzonego przez Hollywood Donalda Trumpa.

Donald Trump i Judy Davis w filmie "Celebrity"

Woody Allen o współpracy z Donaldem Trumpem


Goszcząc w prowadzonym przez Billa Mahera podcaście Club Random, Allen odniósł się do swojej współpracy z Donaldem Trumpem. Reżyser przyznał, że chętnie zaprosiłby urzędującego prezydenta do nowego projektu.

Jestem jedną z niewielu osób, które mogą powiedzieć, że reżyserowały Trumpa – powiedział, odnosząc się do komediodramatu "Celebrity". Jest bardzo dobrym aktorem, więc praca z nim to czysta przyjemność. Był bardzo uprzejmy, zawsze trafiał w sedno, robił wszystko jak należy i miał prawdziwy talent do show biznesu. Mógłbym reżyserować go teraz. Gdyby pozwolił mi się reżyserować teraz, gdy jest prezydentem, myślę, że mógłbym zdziałać cuda.

"Celebrity" z 1998 roku to historia Lee i Robin (Kenneth Branagh i Judy Davis), którzy po 16 latach małżeństwa rozwodzą się. Postanawiają za wszelką cenę zaistnieć w świecie celebrytów. 

Zobacz zwiastun filmu "Wybraniec"


Donald Trump zagrał niewielkie role także w takich filmach jak "Kevin sam w Nowym Jorku" czy "Zoolander", gościnnie pojawił się w odcinkach seriali "Bajer z Bel-Air", "Pomoc domowa" czy "Seks w wielkim mieście". W 2024 na festiwalu w Cannes zadebiutował dramat biograficzny "Wybraniec", który opowiadał o jego młodości. Przypominamy jego zwiastun: 



