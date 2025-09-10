"My Hero Academia": Netflix szykuje aktorską wersję kolejnej hitowej mangi

Netflix zrealizował już aktorskie wersje takich hitów jak "One Piece", "Cowboy Bebop" i "Notatnik śmierci", pora na ekranizację kolejnej popularnej mangi, która w międzyczasie doczekała się również przebojowej wersji anime. W przygotowaniu jest pełnometrażowa aktorska wersja "My Hero Academia". Serialowa wersja mangi znana jest po polsku jako "Akademia bohaterów".
"My Hero Academia" – aktorska wersja w przygotowaniu Aktorska wersja "My Hero Academia" ma już scenarzystę: film napisze Jason Fuchs
, w którego filmografii są takie tytuły jak m.in. "Argylle – Tajny szpieg
", "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii
" i "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów
". Fuchs
pracował też przy scenariuszu "Wonder Woman
". Za kamerą ma stanąć Shinsuke Sato
, znany z innych opartych na mangach filmów takich jak "Bleach
" czy "Kingdom
".
Za produkcję odpowiedzą Netflix i studio Legendary. Akcja "My Hero Academia" rozgrywa się w świecie, w którym większość ludzi rodzi się ze specjalnymi umiejętnościami.
Głównym bohaterem jest chłopiec Izuku Midoriya, który rodzi się bez nich. Największy superbohater na świecie dzieli się jednak z nim swoimi mocami i chłopiec zapisuje się do szkoły dla superbohaterów.
Manga "My Hero Academia", której autorem jest Kōhei Horikoshi
, zadebiutowała w 2014 roku na łamach magazynu "Shōnen Jump". Jest jedną z najlepiej sprzedających się mang w historii. W 2016 roku zadebiutował oparty na niej serial animowany.
Tymczasem na premierę na platformie Netflix czeka drugi sezon opartego na innej popularnej mandze "One Piece
". Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu:
"One Piece" – zapowiedź drugiego sezonu
O czym opowiada "One Piece"?
Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.