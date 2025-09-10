Newsy Filmy "My Hero Academia": Netflix szykuje aktorską wersję kolejnej hitowej mangi
"My Hero Academia": Netflix szykuje aktorską wersję kolejnej hitowej mangi

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22My+Hero+Academia%22%3A+Netflix+szykuje+aktorsk%C4%85+wersj%C4%99+kolejnej+hitowej+mangi-162863
&quot;My Hero Academia&quot;: Netflix szykuje aktorską wersję kolejnej hitowej mangi
źródło: Materiały prasowe
Netflix zrealizował już aktorskie wersje takich hitów jak "One Piece", "Cowboy Bebop" i "Notatnik śmierci", pora na ekranizację kolejnej popularnej mangi, która w międzyczasie doczekała się również przebojowej wersji anime. W przygotowaniu jest pełnometrażowa aktorska wersja "My Hero Academia". Serialowa wersja mangi znana jest po polsku jako "Akademia bohaterów".
  

"My Hero Academia" – aktorska wersja w przygotowaniu




Aktorska wersja "My Hero Academia" ma już scenarzystę: film napisze Jason Fuchs, w którego filmografii są takie tytuły jak m.in. "Argylle – Tajny szpieg", "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii" i "Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów". Fuchs pracował też przy scenariuszu "Wonder Woman".

Za kamerą ma stanąć Shinsuke Sato, znany z innych opartych na mangach filmów takich jak "Bleach" czy "Kingdom".

Za produkcję odpowiedzą Netflix i studio Legendary.

Akcja "My Hero Academia" rozgrywa się w świecie, w którym większość ludzi rodzi się ze specjalnymi umiejętnościami. Głównym bohaterem jest chłopiec Izuku Midoriya, który rodzi się bez nich. Największy superbohater na świecie dzieli się jednak z nim swoimi mocami i chłopiec zapisuje się do szkoły dla superbohaterów.
   
Manga "My Hero Academia", której autorem jest Kōhei Horikoshi, zadebiutowała w 2014 roku na łamach magazynu "Shōnen Jump". Jest jedną z najlepiej sprzedających się mang w historii. W 2016 roku zadebiutował oparty na niej serial animowany.

Tymczasem na premierę na platformie Netflix czeka drugi sezon opartego na innej popularnej mandze "One Piece". Zobaczcie zwiastun drugiego sezonu:

"One Piece" – zapowiedź drugiego sezonu




O czym opowiada "One Piece"?



Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

