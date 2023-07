"Oppenheimer": jak nakręcono wybuch bomby? Operator zdradza: To było jak plac zabaw

kadr z filmu "Oppenheimer"

Hoyte van Hoytema o wybuchu atomowym w "Oppenheimerze"

kadr z filmu "Oppenheimer"

Po co w "Oppenhemerze" czarnobiałe sekwencje?

kadr z filmu "Oppenheimer"

Zwiastun filmu "Oppenheimer"

Przede wszystkim Hoytema wytłumaczył, dlaczegoz racji chęci zachowania najwyższej jakości obrazu. Ponieważ cały materiał został nakręcony kamerami IMAX, które jak zapewnia sam Hoytema, dają "absolutną głębię rozdzielczości", zespół pracujący przy "Oppenheimerze" nie chciał jej psuć efektami komputerowymi, które znacznie obniżają jakość obrazu.Jak więc doszli do tak zachwycającego efektu?Jak wynika ze słów Hoytemy był to proces długi i pełny niewiadomych:Nie dowiemy się niestety dokładnie, jak zespół pracujący przy "Oppenheimerze" doszedł do konkretnych rozwiązań. Wiadomo jednak, żeCo ciekawe,. Jak mówi:Ale sekwencja wybuchu to nie jedyne wyzwanie, przed jakim stanęli twórcy " Oppenheimera ".Hoytema zwrócił też uwagę na sceny z udziałem Roberta Downeya Jr. grającego Lewisa Straussa, które są w pewnym sensie inną historią i pokazują inną perspektywę niż Oppenheimera.– wyjaśnił Hoytema.Zadanie okazało się jednak dużo bardziej skomplikowane, niż można przypuszczać. Otóż. Hoytema osobiście więc poprosił firmę Kodak o stworzenie takiej taśmy.Jak zapewnił, w jego odczuciu wysiłek okazał się wart efektu:A Wy już widzieliście "Oppenheimera"? Jak Wasze wrażenia?Podfilmu.Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.