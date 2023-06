"Oppenheimer": nowy film Christophera Nolana z kategorią wiekową R

"Oppenheimer": za co film dostał kategorię wiekową R?



"Oppenheimer" – o czym opowie nowy film Nolana?



Wytwórnia Universal potwierdziła, iż nowy film, trafi do amerykańskich kin z kategorią wiekową R. Oznacza to, że widzowie poniżej 17. roku życia będą mogli go obejrzeć na wielkim ekranie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.W uzasadnieniu przyznająca kategorie wiekowe organizacja Motion Picture Association podała, iż " Oppenheimer " otrzymał R-kę za seksualność, nagość oraz niecenzuralny język. Przypomnijmy, że dla Nolana będzie to pierwszy od czasów " Bezsenności " film z tą kategorią. Przez ostatnie dwie dekady dzieła reżysera dostawały od MPA etykietkę PG-13 - bilety mogli na nie kupić widzowie od 13. roku życia.Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer (), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam, jest książkapióraW obsadzie filmu prócz Murphy'ego znaleźli się również Matt Damon Oppenheimer " zadebiutuje w polskich kinach 21 lipca.