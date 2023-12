Trauma Japończyków i walka o miliard dolarów. "Oppenheimer" w Japonii

Dlaczego "Oppenheimer" nie był do tej pory pokazywany w Japonii?

Kiedy latemrozpoczynał podbój świata, Universal zdecydowało, że film nie trafi do kin w Japonii. Uznano, że temat - okoliczności konstrukcji bomby atomowej - jest zbyt kontrowersyjny.I wydaje się, że studio miało rację. Podczas gdy na świecie królował Barbenheimer, w japońskich mediach społecznościowych trendował. Wielu Japończyków uznało bowiem całą tą popkulturową modę za jedno wielkie trywializowanie olbrzymiej tragedii, jaką było zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.Ostatecznie jednaktrafi do kin za sprawą dystrybutora Bitters End, który ma nadzieję, że japońscy widzowieJapoński dystrybutor nie podał jednak na razie daty wejścia filmu do kin. Wiadomo jedynie tyle, że nastąpi to w przyszłym roku.Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer, który odegrał kluczową rolę w Projekcie Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam Nolan , jest książkapióra Kaia Birda i Martina J. Sherwina.okazał się wielkim kasowym przebojem. Do dziś jego. Czyni to z niego najbardziej kasową biografię w historii i trzecią najbardziej kasową premierę 2023 roku.