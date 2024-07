"Pingwin": rodzinne problemy i gangsterskie porachunki w nowym zwiastunie

"Pingwin": gangsterskie porachunki i rodzinne problemy w nowym zwiastunie

Colin Farrell wraca jako Pingwin

Wcielający się w tytułową rolę Colin Farrell zaprasza na nowy zwiastun serialu "Pingwin". Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:W głównych rolach w " Pingwinie " zobaczymy Colina Farrella Cristin Milioti . Ten pierwszy po raz pierwszy wcielił się w Pingwina w filmie " Batman Matta Reevesa . Ta druga zagra Sofię Falconę, czyli córkę Carmine'a Falcone'a , mafiosa trzęsącego Gotham. Kiedy miała 13 lat, ojciec, chcąc uchronić ją przed zepsuciem, jakie staje się udziałem mieszkańców miasta, wysłał ją do Miami. Przyniosło to skutek odwrotny od zamierzonego. Sofia zaczęła rozwijać biznesy ojca w nowym miejscu. Po powrocie w rodzinne strony podjęła działania, by stanąć na czele przestępczego świata Gotham.Akcja " Pingwina " rozpocznie się tydzień po wydarzeniach przedstawionych w " Batmanie ". Serial porównywany jest do "Człowieka z blizną" i miałby opowiedzieć o tym, jak Pingwin zdobył władzę w półświatku Gotham., skomentowała showrunnerka Lauren LeFranc Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filie " Batman ":