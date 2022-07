"Rocky" dostaje nowy spin-off. Tytuł wiele mówi - "Drago"

Co wiemy o "Drago"?

Powiększa się uniwersum Rocky'ego. Do spin-offowego cyklu " Creed " dołączy nowy film noszący wiele mówiący tytuł " Drago ".Szczegóły fabuły są na razie ukrywane przed fanami. Tytuł jednak jasno mówi, kogo poznamy bliżej. Fani cyklu doskonale znają bowiem nazwisko Drago. Ivan Drago to pochodzący z ZSRR ringowy przeciwnik Rocky'ego czwartej części głównego cyklu. Zagrał go Dolph Lundgren Aktor powrócił do tej roli w sequelu spin-offu " Rocky'ego ", filmie " Creed II ". Tam też poznaliśmy syna Ivana Drago, Viktora. Zagrał go Florian Munteanu . Aktor ma się też pojawić w filmie " Creed III ", który wejdzie do kin w listopadzie. Drago " powstaje w należącym do Amazonu studiu MGM. Za scenariusz odpowiada Robert Lawton