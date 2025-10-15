Nadlatują "Jetsonowie"! Kto stara się o rolę w aktorskiej wersji animacji?

Warner Bros. pracuje nad aktorską wersją kultowego serialu animowanego studia Hanna-Barbera. Jedną z ról w "The Jetsons" negocjuje Jim Carrey. Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
JIm Carrey na premierze filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"
Jim Carrey jako George Jetson? Aktor negocjuje rolę w aktorskiej wersji popularnego serialu
Jak podaje Deadline, poza Carreyem
rozmowy w sprawie "The Jetsons
" prowadzi też Colin Trevorrow
. Miałby on nie tylko wyreżyserować film, ale też napisać scenariusz wspólnie z Joem Epsteinem
. Niestety na tym etapie o projekcie wiadomo niewiele. Studio Warner Bros. odmówiło komentarza.
Oryginalny serial, popularny także w Polsce, zadebiutował na antenie stacji ABC 23 września 1962 roku, a jego emisja zakończyła się 17 marca 1963 roku. W latach 1985–1987 doczekał się rebootu. Tytułowi Jetsonowie to żyjąca w przyszłości rodzina: George, pracownik korporacji, jego żona Jane, nastoletnia córka Judy i młodszy syn Elroy, którym towarzyszy pies Astro. W codziennych obowiązkach pomaga im robot imieniem Rosie. Przypominamy przedstawiającą ich czołówkę serialu:
Skąd znamy Jima Carreya?Jim Carrey
to amerykański aktor i komik. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Głupi i głupszy
", "Maska
", "Ace Ventura: Psi detektyw
" i "Ace Ventura: Zew natury
', "Batman Forever
", "Telemaniak
", "Kłamca, kłamca
", "Truman Show
", "Człowiek z księżyca
", "Ja, Irena i ja
", "Grinch: świąt nie będzie
", "Bruce Wszechmogący
", "Zakochany bez pamięci
", "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń
" czy "Jestem na tak
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmach o przygodach szybkiego jak błyskawica
jeża Sonica
oraz serialu "Kidding
".