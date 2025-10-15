Newsy Filmy Nadlatują "Jetsonowie"! Kto stara się o rolę w aktorskiej wersji animacji?
Warner Bros. pracuje nad aktorską wersją kultowego serialu animowanego studia Hanna-Barbera. Jedną z ról w "The Jetsons" negocjuje Jim Carrey.

JIm Carrey na premierze filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica"

Jim Carrey jako George Jetson? Aktor negocjuje rolę w aktorskiej wersji popularnego serialu


Jak podaje Deadline, poza Carreyem rozmowy w sprawie "The Jetsons" prowadzi też Colin Trevorrow. Miałby on nie tylko wyreżyserować film, ale też napisać scenariusz wspólnie z Joem Epsteinem. Niestety na tym etapie o projekcie wiadomo niewiele. Studio Warner Bros. odmówiło komentarza.

Oryginalny serial, popularny także w Polsce, zadebiutował na antenie stacji ABC 23 września 1962 roku, a jego emisja zakończyła się 17 marca 1963 roku. W latach 1985–1987 doczekał się rebootu. Tytułowi Jetsonowie to żyjąca w przyszłości rodzina: George, pracownik korporacji, jego żona Jane, nastoletnia córka Judy i młodszy syn Elroy, którym towarzyszy pies Astro. W codziennych obowiązkach pomaga im robot imieniem Rosie. Przypominamy przedstawiającą ich czołówkę serialu:



Skąd znamy Jima Carreya?


Jim Carrey to amerykański aktor i komik. W jego CV znajdziemy takie tytuły jak "Głupi i głupszy", "Maska", "Ace Ventura: Psi detektyw" i "Ace Ventura: Zew natury', "Batman Forever", "Telemaniak", "Kłamca, kłamca", "Truman Show", "Człowiek z księżyca", "Ja, Irena i ja", "Grinch: świąt nie będzie", "Bruce Wszechmogący", "Zakochany bez pamięci", "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń" czy "Jestem na tak". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmach o przygodach szybkiego jak błyskawica jeża Sonica oraz serialu "Kidding". 

