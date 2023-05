Dziecko lubi Spider-Mana, ale długo nie wysiedzi w kinie? Macie problem

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" rekordzistą jeszcze przed premierą

Najdłuższe animacje w historii

Zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Według - na razie nieoficjalnych - informacji. Tym samy zostanie. I dopiero szóstą amerykańską animacją, której czas trwania przekroczył 2 godziny.Dotychczas najdłuższym amerykańskim filmem animowanym był. Trwał on 2 godziny i 16 minut.Co prawda, obecnie są dostępne wydaniatrwające 2 godziny 48 minut czy(2 godziny 46 minut), ale pierwotnie każde z nich było dylogią.Jeśli doniesienia dotyczące czasu trwania animacjipotwierdzą się, to będzie to także. Wyprzedziły go:- 2 godziny 28 minut- 2 godziny 22 minutyChoć 2 godziny 20 minut to czas imponujący dla animacji (i nie tylko), to jednaknie jest nawet w pierwszej dziesiątce najdłuższych filmów animowanych w historii. Tę listę zdominowały produkcje z Japonii, które zajmują też całe podium.(pierwotna wersja kinowa jest krótsza o 39 minut).Numerem dwa jest wersja 70-mm animacji sfz czasem trwania 2 godziny i 43 minuty (wersja 35-mm jest krótsza o 11 minut).Podium kompletuje animez czasem 2 godziny 42 minuty.