"TRON III" od twórcy "Marii Magdaleny"

Trzecia część widowiska "TRON" ma już reżysera. Kontrakt podpisał właśnie Garth Davis . Twórca ma na koncie m.in nominowany do Oscara dramat " Lion. Droga do dom u", kontrowersyjną " Marię Magadelnę ", a także odcinki nagrodzonego statuetkami Emmy serialu " Tajemnice Laketop ". Dobre referencje?Gwiazdą produkcji pozostaje Jared Leto . Z nowych informacji kluczowa jest ta, że film nie będzie rebootem, ani remake'm, ale luźnym sequelem poprzednich filmów. Jak luźnym? Tego na razie nie wiadomo. Producentom wciąż zależy również na tym, żeby Daft Punk powrócili jako kompozytorzy filmu. Nie mamy nic przeciwko - ich soundtrack wył wybitny. TRON " z 1982 roku był historią Kevina Flynna, genialnego twórcy gier komputerowych. Włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, w którym będzie musiał walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu! TRON: Dziedzictwo " opowiadał z kolei o synu Kevina, Samie Flynnu. Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym jego ojciec żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny.Jak myślicie, o czym będzie nowy film?