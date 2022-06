Kontynuacja "Trona: Dziedzictwa" nie powstała przez "Gwiezdne Wojny" i Marvela?

Dlaczego "Tron 3" nie doszedł do skutku?



"Tron: Dziedzictwo" - kontynuacja kultowego filmu "TRON"



Zwiastun filmu "Tron: Dziedzictwo"



3 2 1 0





Reżyser Joseph Kosinski spotyka się aktualnie z dziennikarzami, aby promować megahit " Top Gun: Maverick ", który w premierowy weekend zarobił na całym świecie ćwierć miliarda dolarów. W rozmowie z serwisem Vulture filmowiec wrócił wspomnieniami do czasów, gdy pracował dla Disneya nad kontynuacją widowiska SF " Tron: Dziedzictwo ". Zdaniem Kosinskiego projekt nie doszedł ostatecznie do skutku, ponieważ wytwórnia wolała skupić się na rozwijaniu uniwersów " Gwiezdnych Wojen " i Marvela - tłumaczy Kosinski Kontynuacja " Trona: Dziedzictwa " miała nosić tytuł "Tron: Ascension". Twórcy mieli już gotowy scenariusz i storyboardy, gdy w 2015 roku szefostwo Disneya wstrzymało realizację.- wspomina reżyser. Pomysł Kosinskiego na fabułę polegał na odwróceniu podstawowego konceptu serii. Zamiast kolejny raz wysyłać ludzi do wirtualnej rzeczywistości, reżyser chciał przenieść cyfrowe postaci do prawdziwego świata. Tron: Dziedzictwo " był reżyserskim debiutem Kosinskiego , który wcześniej pracował jako spec od efektów specjalnych. Film kontynuował wątki z disneyowskiego widowiska " TRON " z 1982 roku. Główny bohater Sam Flynn ( Garrett Hedlund ) to syn genialnego wynalazcy komputerowego Kevina Flynna ( Jeff Bridges ), który zaginął w 1989 roku. Chłopak otrzymuje informację świadczącą o tym, że Flynn senior żyje. Trop prowadzi do opuszczonego salonu gier komputerowych, gdzie Sam odkrywa tajemnicę zniknięcia ojca oraz wkracza w wirtualny świat, w którym Kevin żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Quorrą ( Olivia Wilde ), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cyfrowy wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny. Uratowanie Kevina będzie jednak niezwykle trudne.- podsumowuje Kosinski