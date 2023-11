"Terminator" powraca! Jako serial anime platformy Netflix

"Terminator: The Anime Series" - co wiemy o serialu?

Teaser serialu "Terminator: The Anime Series"

Zapowiedziany projekt nosi tytuł. I jak nietrudno się domyślić, jest to serial anime.Za produkcję odpowiada wytwórnia Skydance i japońskie studio animacji Production G.Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków. Za ich reżyserię odpowiada Masashi Kudo . Funkcję showrunnera i głównego scenarzysty pełni Mattson Tomlin (" Power ", " Matka/Android ").W przyszłości wojna pomiędzy niedobitkami ludzi a nieprzeliczoną armią maszyn trwa od wielu dekad. W 1997 roku Sztuczna Inteligencja znana jako Skynet uzyskuje samoświadomość i rozpoczyna wojnę z ludźmi. Schwytana pomiędzy przyszłością i przeszłością jest żołnierka, która zostaje wysłana w przeszłość, by zmienić los ludzkości. Trafia do 1997 roku, gdzie ma za zadanie chronić naukowca Malcolma Lee. Pracuje on nad Sztuczną Inteligencją, która miałaby być konkurencją dla Skynetu. Zmagający się z moralnymi konsekwencjami swojego stworzenia Malcolm, musi także ratować się przed przysłanym z przyszłości elektronicznym mordercą, który na zawsze odmieni losy jego trójki dzieci.