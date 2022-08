"The Umbrella Academy" wraca na czwarty, ostatni sezon

4. sezon "The Umbrella Academy" nadciąga

O czym opowiadał trzeci sezon "The Umbrella Academy"?

Dobra wiadomość dla fanów " The Umbrella Academy ". Platforma Netflix podjęła decyzję o przedłużeniu serialu na czwarty - i ostatni - sezon. Rodzeństwo Hargreevesów powróci raz jeszcze.Decyzja zapadła miesiąc po premierze trzeciego sezonu, który spędził pięć tygodni w top 10 seriali platformy Netflix.Czwarty sezon podobno jest już w większości napisany. Showrunnerem pozostanie Steve Blackman . Przed kamerę powrócą Elliot Page Ritu Arya oraz Colm Feore . Na razie nie wiadomo natomiast, czy w czwartym sezonie pojawią się Adam Godley Britne Oldford . Po finale trzeciego sezonu dalszy los ich postaci jest niepewny., skomentował Blackman Członkom Akademii Umbrella udało się nie dopuścić do końca świata w 1963 roku. Wrócili do swojego teraźniejszego domu w przekonaniu, że zapobiegli apokalipsie i raz na zawsze zresetowali czasoprzestrzeń. Po krótkiej przerwie na świętowanie szybko okazało się jednak, że sytuacja uległa sporej (no dobrze — całkowitej) zmianie. Na scenę wkroczyła bowiem Akademia Sparrow. Jej sprytni, eleganccy i przyjemni jak papier ścierny członkowie starli się z Akademią Umbrella w brutalnej walce, która w ostatecznym rozrachunku okazała się jednak najmniejszym problemem dla wszystkich zainteresowanych. Superbohaterom przyszło zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, porażkami i niespodziankami, a także stawić czoła niezidentyfikowanemu bytowi, który sieje we Wszechświecie zamęt i spustoszenie.