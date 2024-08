"Twisters": kiedy na VOD? Data premiery ujawniona

"Twisters" zmierzają na mały ekran

"Twisters": o filmie

"Twisters": zwiastun

Jak podaje serwis When to Stream, " Twisters " zadebiutują w cyfrowych wypożyczalniach niecały miesiąc po premierze w kinach - 13 sierpnia. W USA za możliwość wypożyczenia filmu na 48 godzin trzeba będzie zapłacić $19.99.W " Twisters Daisy Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa ( Glen Powell ), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.W naszej recenzji filmu pisaliśmy:Tymczasem " Twisters " w lokalnej wypożyczalni kaset należałoby położyć raczej obok klasyków screwball comedy niż " 2012 " czy innego " Geostorm ". Twisters " to tzw. samodzielny sequel filmu " Twister " z 1996 roku. Akcja widowiska rozgrywa się w tym samym świecie co oryginał, ale na ekranie nie pojawiają się znani już bohaterowie.