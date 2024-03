Tom Cruise i Patrick Swayze na zdjęciach próbnych z "Wyrzutów". Zobacz wideo

"Wyrzutki": przyszłe gwiazdy Hollywood w jednym pokoju

Coppola ponownie za kamerą

- wspomina po latach legendarny reżyser -Głównymi bohaterami " Wyrzutków " są Ponyboy ( Howell ) i Johnny ( Macchio ) - dwaj nastolatkowie należący do gangu Greasers. Pewnej nocy zostają oni zaatakowani przez członków konkurencyjnej bandy. Johnny zabija w samoobronie jednego z napastników. Od tej pory przyjaciele muszą się ukrywać. Wkrótce dochodzi do wielkiej bitwy gangów.Film zarobił blisko 34 miliony dolarów przy 10-milionowym budżecie. W kolejnych latach doczekał się statusu dzieła kultowego.Przypomnijmy, że w tym roku po 13-letniej przerwie Francis Ford Coppola powróci do świata kina z futurystycznym widowiskiem " Megalopolis ". Filmowiec napisał jego scenariusz jeszcze w latach 80. Projekt zapowiadany jest jako epicka opowieść o ambicjach politycznych, geniuszu i konflikcie interesów. Jej akcja ma się toczyć w utopijnej wersji Nowego Jorku (zwanego Nowym Rzymem), który zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Estetyka dzieła ma ponoć nawiązywać do tradycji rzymskiego eposu.W obsadzie " Megalopolis " są m.in. Adam Driver