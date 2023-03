20. MDAG: Pierwsze filmy o ekologii z konkursu Green Warsaw Award

Karnety

Jednym z najważniejszych filmów tegorocznej edycji festiwalu będą "Wieloryby. Strażnicy planety" ("Whale Nation") Jeana-Alberta Lievre . Wieloryb wyrzucony przez morze powoli umiera na plaży. Na jego ratunek przybywają ludzie - tak rozpoczyna się spektakularna wizualnie opowieść o największych istotach, jakie widział świat. To fascynująca, pełna niesamowitych ujęć oraz muzyki opowieść o niezwykłej złożoności i inteligencji różnych gatunków wielorybów - strażników planety oraz władców podwodnej otchłani. To film, który mógłby przyćmić swoim rozmachem nawet tak wysokobudżetowe produkcje, jak " Avatar ". Rzeczywistość okazuje się po raz kolejny ciekawsza niż nawet najbardziej odważne pomysły, który narodziły się w Hollywood. Narratorem filmu jest Jean Dujardin , a w jego ścieżce dźwiękowej usłyszmy muzykę między innymi Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Felixa Mendelssohna, Leonarda Cohena, Jona Thora Birgissona, Orri Pall Dyrasona czy Georga Holma.Równie spektakularne, chociaż nie w pozytywnym sensie, obrazy pokazuje w swoim najnowszych filmie mistrz kina dokumentalnego Nikolaus Geyrhalter . W " Nie na miejscu " ("Matter out of Place") udowadnia, że stosowane na świecie metody pozbywania się śmieci mogą stanowić dobry temat dla filmu. Najwyższa jakość zdjęć i dźwięku pozwalają przenieść się do odległych zakątków globu: do alpejskich kurortów, rajskich Malediwów, Nepalu i na koniec na pustynię w Nevadzie, podczas Festiwalu Burning Man. Film, pokazując piękno naszej planety, jednocześnie uświadamia, że trudno już znaleźć na niej miejsce, które nie byłoby zaśmiecone. Jimmy Chin postanowili z kolei w filmie " W zgodzie z przyrodą " ("Wild Life") opowiedzieć z pozoru przewrotną, dającą nadzieję, historię. Pytają, czy wszyscy milionerzy są źli i chciwi? Bohater filmu, milioner, który wykupił wielkie tereny w Ameryce Południowej, postanawia wykorzystać je w niespodziewany sposób. Początkowo wszyscy myślą, że będzie chciał je eksploatować, doprowadzając do ekologicznej katastrofy, jak miało to miejsce tyle razy w przeszłości. On postanawia je jednak chronić. Inwestuje pieniądze w projekt, który nie przyniesie żadnych zysków i będzie polegał nie na działaniu, ale na zaprzestaniu jakichkolwiek działań. Za powstanie filmu odpowiedzialni są twórcy wielkiego hitu " Free Solo ".Tytułowy " Pustelnik z Treig " ("The Hermit of Treig"), bohater filmu Lizzie MacKenzie , spełnił z kolei marzenie wielu ludzi, którzy nie chcą brać udział w konsumpcyjnym niszczeniu planety i zaszył się nad jeziorem, żeby żyć samotnie i samowystarczalnie. Ken Smith, bo o nim mowa, od 40 lat mieszka w samotni nad jeziorem Traig w północnej Szkocji, bez prądu i bieżącej wody. Żyje tym, co przynosi mu ziemia i jezioro. Łowi ryby, rąbie drwa do ogrzania domu i pędzi wino z soku brzozowego. Najbliższa poczta oddalona jest o 27 km. W codzienności tego samotnika ukazuje się jego głęboki, duchowy stosunek do natury. "Gdy kochasz otaczającą przyrodę, ona odwzajemnia się tym samym" – tłumaczy. 70-latek przedstawia również powody, dla których odwrócił się od cywilizacji. Delikatny stan równowagi między prowadzonym życiem pustelnika a jego podeszłym wiekiem powoduje wiele nietypowych, niekiedy śmiesznych, sytuacji, zawsze jednak oddających szacunek do życiowych wyborów bohatera.Równie silnym bohaterem jest Dewayne "Lee" Johnson. Jego życie obserwuje Jennifer Baichwal , którą festiwalowa publiczność zna z hitu MDAG, jakim był " Antropocen: Epoka człowieka ". W swoim najnowszych dziele "Dewayne "Lee" Johnson kontra Monsanto" ("Into the Weeds: Dewayne "Lee" Johnson vs Monsanto Company") pokazuje walkę prawną z byłym pracodawcą Dewayne’a, firmą Monsanto. Jego przypadek jest pierwszym z szeregu innych osób z podobnymi diagnozami, z których wszystkie wydają się być związane z jednym z najczęściej stosowanych na świecie środków chwastobójczych. Produkt zawiera glifosat, związek chemiczny, który według Światowej Organizacji Zdrowia jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi.Sprzedaż karnetów w cenie 250 zł odbywa się przez stronę festiwalową mdag.pl oraz przez stronę eventim.pl/20mdag (gdzie należy wybrać zakładką "Karnety").Sprzedaż karnetów potrwa do 24 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania puli.Karnet można kupić dla siebie lub dla innych osób (max 4 karnety) wpisując przy zamówieniu imiona i nazwiska tych osób. Wszystkie karnety zostaną wysłane na adres mailowy osoby dokonującej zakupu.