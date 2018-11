23. Forum Kina Europejskiego CINERGIA rusza w piątek

Już w najbliższy piątekruszaw Łodzi. Na tegoroczną edycję składa się ponad 90 tytułów filmowych, w tym 10 premier polskich i ponad 40 premier łódzkich. Wśród nich konkursowe pokazy polskich i europejskich debiutów i filmów drugich, retrospektywne sekcje oraz pokazy specjalne, którym towarzyszyć będą spotkania z twórcami. Nie zabraknie również muzycznych wydarzeń towarzyszących. Festiwal potrwa do soboty. Organizatorem FKE CINERGIA jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa przy wsparciu Miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń.Filmem otwierającym festiwal będzie Jana Jakuba Kolskiego , laureata trzech nagród (za scenariusz, pierwszoplanową rolę kobiecą i kostiumy) na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Identyfikacja wizualna festiwalu nawiązuje do kadru z filmuw Szkole Filmowej w Łodzi odbędzie się specjalna projekcja filmu, któremu towarzyszyć będzie spotkanie z Jerzym Stuhrem - Ambasadorem tegorocznej CINERGII.Podobnie jak w roku ubiegłym, w Konkursie Polskich Debiutów i Filmów Drugich rywalizować ze sobą będą pełnometrażowe fabuły, z dokumentami i animacją. W sumie 11 filmów, różnorodnych formalnie i gatunkowo, a wśród nich m.in.:reż. Adrian Panek (Konkurs Główny na MFF w Tallinnie),reż. Damian Nenow Raul de la Fuente (nominacja do nagród Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza Animacja) orazreż. Igor Chojna (premiera światowa na Warszawskim Festiwalu).– mówi Krzysztof Spór, dyrektor programowy festiwalu i koordynator konkursu polskiego.W Konkursie Europejskich Debiutów i Filmów Drugich zobaczymy filmy, które już zdobyły rozgłos i nagrody na międzynarodowych, prestiżowych festiwalach oraz świetne recenzje zarówno krytyków jak i publiczności. O główną nagrodę powalczą m.in.:reż. Lukas Dhont (laureat nagrody FIPRESCI, Nagrody Specjalnej, Nagrody dla najlepszego aktora w sekcji Un Certain Regard oraz Złotej Kamery na MFF w Cannes 2018, a także Nagrody Publiczności i Nagrody Specjalnej na MFF w San Sebastian, z nominacjami do nagród Europejskiej Akademii Filmowej w kategoriach: Najlepszy Film, Europejskie Odkrycie, Najlepsza Rola Męska),reż. Ali Abbasi (Najlepszy Film sekcji Un Certain Regard na MFF Cannes 2018, z szansą na nagrody Europejskiej Akademii Filmowej w kategoriach: Najlepszy Europejski Film, Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz i Najlepsza Rola Kobieca),reż. Adina Pintilie (Złoty Niedźwiedź w Konkursie Głównym Berlinale 2018, nominacja do nagród Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii Europejskie Odkrycie), Gustava Möllera (z szansą na wyróżnienia Europejskiej Akademii Filmowej w kategoriach Europejskie Odkrycie, Najlepszy Scenariusz oraz Najlepsza Rola Męska).– zachęca Anna Serdiukow, dyrektor artystyczna festiwalu i koordynatorka konkursu europejskiego.W programie festiwalu znalazły się także przekrojowe sekcje, takie jak. Pojawią się tu filmy mistrzów, będą produkcje nagradzane i powszechnie cenione, ale też skromne filmowe perełki. Panorama podzielona została na trzy bloki:. W pierwszej z nich znalazły się filmy wyłącznie z polską lub łódzką premierą, w tym m.in.:reż. Rok Bicek,reż. Elena Trapé reż. Frank Berry . W sekcji poświęconej mistrzom zobaczymy najnowsze dokonania Anki Damian ) czy Alice Rohrwacher - nagroda na MFF w Cannes, nominowany do Eurpejskich Nagród Filmowych w kategoriach: Najlepszy Film, Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz i Najlepsza Rola Kobieca).W sekcjizostaną zaprezentowane filmy prosto z Cannes, Berlina, Sundance, czy Toronto, m.in. Alekseya Germana czy Sergieja Dworcewoja . Odbędzie się też tutaj polska premiera filmuz muzyką Mikołaja Trzaski postawiono na emocje i różnorodność, które z powodzeniem znajdujemy także poza naszym kontynentem. W tej sekcji znalazły się filmy, które zelektryzowały publiczność na całym świecie, m.in. reżyserski debiut Paula Dano , który widzowie w Łodzi obejrzą premierowo oraz gorąco przyjęte w Cannesw reżyserii Nadine Labaki Wśród wydarzeń filmowych tegorocznego Forum Kina Europejskiego CINERGIA w Łodzi, czeka na widzów specjalny przegląd filmowy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, prezentujący najważniejsze dokonania polskiej kinematografii w okresie 1918-2018.to sekcja, do której wybrano charakterystyczne i bardzo ważne polskie filmy, po jednym tytule na jedną z dziesięciu dekad ostatnich stu lat naszego kraju i są tutaj m.in.:. Każdemu filmowi towarzyszyło będzie wprowadzenie opisujące daną dekadę, a wybrane seanse zaszczycą swoją obecnością goście.Jak co roku, tradycyjnie na Forum wręczony zostanie Złoty Glan - nagroda o szczególnym charakterze, ponieważ otrzymują ją twórcy niezależni, artyści bezkompromisowi, często idący pod prąd i zawsze wierni swoim zasadom.Festiwalowe projekcje odbywać będą się w kinie Charlie (ul. Piotrkowska 203/205), kinie Helios Sukcesja (al. Politechniki 1) oraz w Szkole Filmowej w Łodzi (ul. Targowa 61/63).