Adam Driver i Greta Gerwig w nowym filmie autora "Historii małżeńskiej"

We wrześniu informowaliśmy o tym, że Noah Baumbach szykuje dla platformy Netflix nowy film. Wtedy jednak o projekcie niewiele było wiadomo. Teraz poznaliśmy jego szczegóły.Otóż gwiazdami filmu będą dobrzy znajomi Baumbacha Adam Driver (niedawno wystąpił w " Historii małżeńskiej ") i Greta Gerwig (od dekady w związku z reżyserem, wspólnie przygotowują też film " Barbie "). Projekt nosi tytuł " White Noise " i jest ekranizacją powieści Dona DeLillo (" Cosmopolis ") wydanej w Polsce pod tytułem "Biały szum".Główny bohater "Białego szumu", Jack, który jest kierownikiem katedry badań nad Hitlerem, boi się śmierci. Jego żona Babette, która "gromadzi dzieci i opiekuje się nimi", także się jej boi. Ten strach dzieli z nimi syn Jacka, Heinrich Gerhardt, którego przyjaciel chce pobić rekord przebywania w klatce pełnej jadowitych węży. Mimo że Hitler, śmierć i węże tak często przewijają się przez tę książkę, jest ona jedną z najzabawniejszych, jakie DeLillo napisał. To, że jest tak śmieszna, nie oznacza jednak, że nie jest olśniewająca, rozczulająca i jak śmierć poważna. Zatrzymuje bicie serca, jak gdyby słuchało się pękania olbrzymiego lodowca. [notka wydawcy]Zdjęcia do " White Noise " mają ruszyć w czerwcu.