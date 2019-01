Al Pacino w serialu o łowcach nazistów

Getty Images © Kevin Winter



) prowadzi rozmowy w sprawie zagrania jednej z głównych ról w serialu. Jeśli podpisze kontrakt, będzie to jego pierwszy serial od czasuz 2003 roku.będzie opowieścią o grupie łowców nazistów działającej w Nowym Jorku w 1977 roku. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum ( Logan Lerman ). Kiedy jego babcia zostaje zamordowana przez tajemniczego włamywacza, postanawia na własną rękę wytropić sprawcę. Tak trafia do organizacji znanej jako The Hunt, której misją jest tropienie nazistów żyjących w USA pod przybranymi nazwiskami. Pacino zagrałby jednego z łowców, który zostaje mentorem głównego bohatera.Projekt powstaje dla Amazonu. Pierwszy sezon ma się składać z 10 odcinków. Producentemjest Jordan Peele