Anne Hathaway szefową "Wiedźm"

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



) dołączyła do obsady nowej adaptacji Roalda Dahla . Laureatka Oscara zagra Najwyższą Czarownicę - postać, którą wwcieliła się Anjelica Huston Akcja nowej wersji będzie rozgrywać się pod koniec lat 60. Po śmierci rodziców mały czarnoskóry chłopiec trafia pod opiekę kochającej i zadziornej babci, która za młodu przeżyła przerażające spotkanie z wiedźmami. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że czarownice wróciły, ucieka wraz z chłopcem do najbardziej ekskluzywnego kurortu na amerykańskim Południu. Niestety, okazuje się, że bohaterowie trafiają prosto do gniazda wiedźm. Przewodzi im Najwyższa Czarownica, która zamierza zmienić wszystkie dzieci w myszy - zaczynając od małego chłopca.Film wyreżyseruje Robert Zemeckis