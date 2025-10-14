Uwe Boll nakręci sequele "First Shift". Film był hitem Paramount+

W 2024 roku Uwe Boll po kilku latach przerwy powrócił do reżyserii filmów pełnometrażowych za sprawą produkcji "First Shift", która niespodziewanie stała się przebojem na platformie Paramount+. Po premierze zajęła drugie miejsce wśród najczęściej oglądanych produkcji, a potem przez ponad 20 tygodni utrzymywała się w TOP 10. Zachęcony tym sukcesem (i niepomny negatywnych recenzji) Boll zamierza zrealizować kolejne odsłony serii.
Sequele "First Shift" w drodze
W oświadczeniu twórca stwierdził, że sukces "First Shift
" na Paramount+ i Showtime był pozytywnym zaskoczeniem, dlatego też teraz chce opowiedzieć szerszą historię w dwóch kolejnych filmach, a następnie może nawet zrealizować serial osadzony w tym samym świecie.
Producent Michael Roesch
źródła powodzenia upatruje w fakcie, że widzowie tęsknią za filmami o policyjnych duetach, które oglądali w dzieciństwie.
"First Shift
" opowiada o weteranie policji z Brooklynu, Deo (Gino Anthony Pesi
), który niechętnie łączy siły z nową partnerką Angelą (Kristen Renton
), aktywną użytkowniczką TikToka. Podczas ich pierwszego wspólnego patrolu Nowy Jork zamienia się w pole walki, a między bohaterami rodzi się prawdziwa więź.
Kolejne dwie części zostały zatytułowane "First Shift: Vengeance"
oraz "First Shift: Redemption"
. Do swoich ról wracają Pesi
i Renton
, a także Garry Pastore
i Tia Dionne Hodge
. Nowe twarze w obsadzie to m.in. Saul Rubinek
, Joey Russo
, Will Rothhaar
oraz Tasya Teles
. Pesi
wraz z Bollem
jest też odpowiedzialny za scenariusz. Nie ma jeszcze informacji o dacie premiery.
"First Shift" - zwiastun