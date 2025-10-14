Newsy Filmy Uwe Boll nakręci sequele "First Shift". Film był hitem Paramount+
VOD / Filmy

Uwe Boll nakręci sequele "First Shift". Film był hitem Paramount+

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99d%C4%85+kontynuacje+filmu+%22First+Shift%22+platformy+Paramount%2B.+Wyre%C5%BCyserowa%C5%82+go+Uwe+Boll-163372
Uwe Boll nakręci sequele &quot;First Shift&quot;. Film był hitem Paramount+
W 2024 roku Uwe Boll po kilku latach przerwy powrócił do reżyserii filmów pełnometrażowych za sprawą produkcji "First Shift", która niespodziewanie stała się przebojem na platformie Paramount+. Po premierze zajęła drugie miejsce wśród najczęściej oglądanych produkcji, a potem przez ponad 20 tygodni utrzymywała się w TOP 10. Zachęcony tym sukcesem (i niepomny negatywnych recenzji) Boll zamierza zrealizować kolejne odsłony serii.

Sequele "First Shift" w drodze



First-Shift (1).jpg


W oświadczeniu twórca stwierdził, że sukces "First Shift" na Paramount+ i Showtime był pozytywnym zaskoczeniem, dlatego też teraz chce opowiedzieć szerszą historię w dwóch kolejnych filmach, a następnie może nawet zrealizować serial osadzony w tym samym świecie. Producent Michael Roesch źródła powodzenia upatruje w fakcie, że widzowie tęsknią za filmami o policyjnych duetach, które oglądali w dzieciństwie.

"First Shift" opowiada o weteranie policji z Brooklynu, Deo (Gino Anthony Pesi), który niechętnie łączy siły z nową partnerką Angelą (Kristen Renton), aktywną użytkowniczką TikToka. Podczas ich pierwszego wspólnego patrolu Nowy Jork zamienia się w pole walki, a między bohaterami rodzi się prawdziwa więź.

Kolejne dwie części zostały zatytułowane "First Shift: Vengeance" oraz "First Shift: Redemption". Do swoich ról wracają Pesi i Renton, a także Garry Pastore i Tia Dionne Hodge. Nowe twarze w obsadzie to m.in. Saul Rubinek, Joey Russo, Will Rothhaar oraz Tasya Teles. Pesi wraz z Bollem jest też odpowiedzialny za scenariusz. Nie ma jeszcze informacji o dacie premiery. 

"First Shift" - zwiastun



Powiązane artykuły Uwe Boll

Zobacz wszystkie artykuły

First Shift  (2024)

 First Shift

Najnowsze Newsy

Filmy

Uroczysta premiera "Szkoda, że nareszcie" już 28 października!

"W roli głównej piersi": Startuje projekt KLAPS!

Inne Gry

2027 rokiem wojny konsol? Nowe plotki na temat nowego Xboxa

1 komentarz
Inne Filmy

Współpracownicy i przyjaciele z branży żegnają Diane Keaton

2 komentarze
Filmy

Stanley Tucci w akcji jak Reacher? Będzie też dramat rodzinny

Filmy

"The Uprising": Andrew Garfield znalazł sojuszników

VOD Inne Seriale Filmy

Koniec Apple TV+. Platforma zmienia nazwę

6 komentarzy