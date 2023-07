Będzie sequel filmu "Alita: Battle Angel"? James Cameron zna odpowiedź

"Alita: Battle Angel" - sequele w drodze na ekran

"Alita: Battle Angel" – o czym jest film?





Wygląda na to, że zapowiadany od dawna sequel widowiskanareszcie dojdzie do skutku. W rozmowie z magazynem "Forbes" producent i współscenarzysta filmu James Cameron ujawnił, gdzie będą realizowane zdjęcia.Tłumacząc, dlaczego wystawił na sprzedaż znajdujące się w Kalifornii rodzinne ranczo, reżyser stwierdził:Z wypowiedzi Camerona wynika, że możemy spodziewać się więcej niż jednego sequela " Ality ". Czyżby jeden z bardziej kasowych twórców w dziejach kina planował realizację trylogii o przygodach bojowego cyborga?Przypomnijmy, że jeszcze na początku tego roku Cameron sugerował, iż kontynuacja " Ality " mogłaby powstać w formie serialu dla platformy Disney+. Z kolei w maju reżyser Robert Rodriguez ujawnił, że wraz z Cameronem i drugim producentem Jonem Landau stworzył już zarys fabuł drugiej i trzeciej części.Pierwsza " Alita " trafiła do kin w lutym 2019 roku. Przy 170-milionowym budżecie filmowi udało się zarobić 404 miliony dolarów. Niedługo potem odpowiedzialna za jego realizację wytwórnia 20th Century Fox została nabyta przez Disneya. Ponoć nowy właściciel nie był początkowo zainteresowany nakręceniem sequeli. Być może jednak po gigantycznym sukcesie " Avatara: Istoty wody Cameronowi udało się przekonać decydentów do zainwestowania w kontynuacje.Film Roberta Rodrigueza jest adaptacją mangi autorstwa Yukito Kishiro. Tytułowa bohaterka (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (Christoph Waltz), sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo (Keean Johnson), twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej przeszłości - posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę.