BIULETYN: Koniec "Step Up: High Water"?

Getty Images © C Flanigan



YouTube kasuje seriale, ponieważ platforma rezygnuje z produkcji projektów fabularnych. Twórcy seriali liczą jednak, że tytuły przegarną inne platformy lub stacje telewizyjne. [za: Deadline] Sterling K. Brown zagrają główne role w filmie akcji. Szczegóły projektu nie są znane. Wiemy jedynie tyle, że jest on określany jako świeże podejście do pomysłu znanego z filmu. Autorem scenariusza jest Leon Chills. [za: Deadline]Nie żyje scenarzystka Patricia Louisianna Knop , specjalistka od thrillerów erotycznych z lat 90., autorka fabuł do. Miała 78 lat. [za: Deadline] Sarah Chalke dołączyła do obsady netfliksowej produkcji. Pierwszy sezon składać się będzie z 10 odcinków i opowie o przyjaźni dwóch kobiet na przestrzeni 30 lat. [za: The Hollywood Reporter] Alec Sokolow przygotują scenariusz filmu familijnego. Będzie to ekranizacja książki Ephron , która zostanie wydana w październiku. Jej akcja rozgrywać się będzie w Londynie przed świętami Bożego Narodzenia i opowiadać będzie o przygodach Tess i jej młodszego brata Maxa, którzy odkrywają tajemny magiczny świat. [za: Deadline]Twórcy Alex Taub szykują dla stacji FOX nowy serial. Projekt nosi tytułi opowiadać będzie o byłym policjancie, a teraz prywatnym detektywie, który po tym, jak otarł się o śmierć, zdobył zdolność rozmawiania ze zmarłymi. [za: Variety] Emily Andras szykuje dla stacji Syfy nowy serial. Projekt nosi tytułi opowiadać będzie o grupie uczestników komiksowego konwentu, którzy zostają przeniesieni do świata z ich ulubionego serialu fantasy "Blue Bar'Bara". Wymyślona kraina okazuje się jak najbardziej rzeczywista, co gorsza pełna niebezpieczeństw czyhających na nieprzygotowanych bohaterów. [za: The Hollywood Reporter] François Arnaud zagra jedną z głównych ról w horrorze. Będzie to opowieść o małżeństwie, które nie może pogodzić się ze śmiercią nowo narodzonego dziecka. Po rozstaniu z mężem, kobieta doświadcza dziwacznych zjawisk i jest przekonana, że jej synek powrócił zza grobu. Ale tak naprawdę jego śmierć obudziła znacznie potężniejsze siły. [za: Deadline] David Denman dołączył do obsady thrillera. Będzie to opowieść o rodzinie, która próbuje przetrwać kataklizm. [za: Deadline] Abby Quinn dołączyła do obsady serialu. Zagra córkę głównych bohaterów. Projekt jest kontynuacją/wznowieniem popularnego w latach 90. sitcomu. [za: Deadline] Paula Patton została gwiazdą filmu platformy BET+. Jeśli obraz zostanie pozytywnie przyjęty przez widzów, to doczeka się kontynuacji w postaci serialu. Fabuła opowiadać będzie o zawodowych i prywatnych perypetiach prawniczki specjalizującej się w sprawach dotyczących świata rozrywki. [za: The Hollywood Reporter]Thematic Entertainment, firma produkcyjna Chrisa Hemswortha , zakupiła prawa do realizacji amerykańskiego remake'u hiszpańskiego thrillera. Jest to opowieść o rodzicach, której najmłodsza córka znika w tajemniczych okolicznościach. Po pewnym czasie otrzymują oni wiadomość od osoby, która twierdzi, że porwała dziecko i że chce się z nimi spotkać... [za: Variety]TriStar Television przygotowuje serial. Punktem wyjścia dla fabuły będzie książka Julian Guthrie, w której opisane zostały kobiety odnoszące sukces w męskim świecie Doliny Krzemowej. [za: Deadline]Młodzieżowa powieśćMeiki Hashimoto zostanie zekranizowana w postaci filmu kinowego. Scenariusz przygotuje Quinn Emmett . Jest to historia 12-letniego chłopca, który po doznanej tragedii postanawia przejść cały Szlak Appalachów. [za: Deadline] Rob Estes dołączyli do obsady. Jest to kontynuacja młodzieżowego romansu, który powstał na bazie cyklu powieści napisanych przez fankę Harry'ego Stylesa. [za: Deadline]Disney kasuje serial animowany. Drugi sezon, którego premiera planowana jest na październik, będzie więc ostatnim. [za: The Playlist]NBC planuje realizację serialu. Będzie to uwspółcześniona wersja kultowej produkcji z lat 80.,. Oryginał opowiadał o grupie przyjaciół z college'u, którzy wkraczają w dorosłe życie. [za: The Hollywood Reporter] Bokeem Woodbine dołączył do obsady. Wcieli się w postać szeryfa Domingo. [za: Geeks WorldWide] Diego Josef znaleźli się w obsadzie netfliksowego horroru. Film określany jest jako połączenie slasherów młodzieżowych modnych w latach 80. z opowieściami o dorastaniu Johna Hughesa . Główną bohaterką jest nastoletnia Makani Young, którą rodzice odesłali z Hawajów do Nebraski, do domu dziadków. Choć dziewczyna mieszka tu już rok, to wciąż nie do końca odnalazła się w nowym miejscu. Tymczasem w miasteczku zaczynają ginąć licealiści. Nikt nie wie, kto będzie kolejną ofiarą tajemniczego zabójcy. Jakby tego było mało, Makani ma problemy w związku ze szkolnym dziwakiem, który musi trzymać w tajemnicy. [za: The Hollywood Reporter] Elizabeth Perkins dołączyła do obsady serialu. Jest to remake australijskiego serialu pod tym samym tytułem . [za: Variety]