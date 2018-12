BIULETYN: Plakat nowego filmu twórcy "Your Name"

W sieci pojawił się plakat filmu. Animację nakręcił Makoto Shinkai , autor słynnego. [za: Reddit] Harvey Weinstein znów oskarżony o molestowanie seksualne. Aktorka, która pragnie zachować anonimowość, złożyła w sądzie pozew. Skarży w nim producenta o to, że w 2013 roku miał się przed nią masturbować na festiwalu w Sundance. Miała wtedy 22 lata. Później miał ją naciskać na seks twierdząc, że może jej otworzyć drzwi do kariery. Kobieta wierzyła, że naprawdę jest on zdolny zniszczyć jej karierę, więc nadal się z nim spotykała, a ten nadal pozostał nachalny wymuszając na niej seks oralny. Kiedy narzekała, miał jej odpowiedzieć: "nie bądź taką cnotką, nawet cię nie przeleciałem". W pozwie aktorka ujawnia, że Weinstein miał się jej przechwalać, że uczynił z Jennifer Lawrence gwiazdę po tym, jak ta poszła z nim do łóżka. Prawnicy Lawrence już zareagowali. W oświadczeniu podali, że takie wydarzenie nie miało miejsca, ale jest to kolejny dowód na to, jak bardzo producent manipulował młodymi aktorkami próbującymi zrobić karierę w Hollywood. [za: The Hollywood Reporter] Tisha Campbell dołączyła do obsady wznowionego serialu komediowego. Wcieli się w postać Carol Larabee, którą przed kasacją serialu przez ABC grała Erika Alexander . Ta jednak była nieosiągalna, ponieważ jest już zajęta występami w innych serialach. [za: Deadline] Chuck Lorre otrzymają honorowe nagrody podczas gali wręczenia Critics' Choice Awards 13 stycznia. [za: The Hollywood Reporter]Warner Bros TV wyprodukuje serial limitowany, którego tematem będą kulisy morderstwa Mary Pinchot Meyer, kochanki Johna F. Kennedy'ego. Została zabita niecałe trzy tygodnie po publikacji raportu komisji Warrena dotyczącego zamachu na JFK. Meyer publicznie podważała wnioski komisji, krytykowała też CIA sugerując, że agencja maczała palce w zabójstwie prezydenta. Scenariusz przygotuje David Seidler na podstawie książki. [za: Deadline]Disney Channel zrywa współpracę z aktorem Stoneyem Westmorelandem , który występował w serialu tej stacji. Jest to efekt aresztowania Westmorelanda po tym, jak ten próbował się za pomocą aplikacji randkowej umówić na seks z 13-letnią osobą oraz zdobyć od niej nagie zdjęcia w zamian oferując swoje. [za: The Hollywood Reporter]Netflix zakupił prawa do świątecznej komedii romantycznej. Będzie to ekranizacja książki Johna Greena wydanej w Polsce pod tytułem. Za kamerą stanie debiutujący w kinie Luke Snellin . W Wigilię miasteczko Gracetown kompletnie zasypuje śnieg. Na pocztówkach może i wygląda to malowniczo, ale w rzeczywistości bardzo komplikuje życie. I na pewno nikt nie spodziewa się, że przedzieranie się przez zaspy samochodem rodziców, nieplanowana kąpiel w przeręblu albo nieprzyzwoicie wczesna zmiana w Starbuksie mogą prowadzić do spotkania z miłością. [za: Deadline] Willow Shields znalazła się w obsadzie netfliksowego serialu. Zagra młodszą siostrę głównej bohaterki, w którą wcieli się Kaya Scodelario . Jest to historia łyżwiarki figurowej, której kariera zawisa na włosku po felernym upadku na lodzie. Dziewczyna postanawia ukryć ten fakt przed światem i kontynuować treningi w duecie z niesfornym partnerem, lecz ryzykuje, że jej sekret wyjdzie na jaw. [za: Variety] Amy Pascal ujawniła, że w kontynuacjirozwinięty zostanie wątek relacji miłosnej Milesa Moralesa i Gwen Stacy. Wątek ten znajdował się w scenariuszu pierwszej części, ale został usunięty ponieważ nie pasował do reszty filmu. [za: Collider] Michael Gross powróci jako Burt Gummer w siódmej części. Premiera planowana jest jesienią 2019 roku. [za: Movieweb]