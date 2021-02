Bianco oskarża Mansona o okaleczanie, bicie, terror psychiczny

Getty Images © Chelsea Lauren



Są kolejne zarzuty pod adresem Marilyna Mansona . Znana z " Gry o tron " brytyjska aktorka Esmé Bianco dołączyła do Evan Rachel Wood oraz pięciu innych kobiet i oskarżyła rockmana o fizyczne i psychiczne znęcanie się. Bianco spotykała się z Mansonem w 2011 roku (poznali się dwa lata wcześniej podczas pracy przy teledysku). W tym czasie zamieszkała z nim na około pięciu miesięcy miesięcy. I według jej słów, po początkowej sielance rozpoczął się koszmar. Manson miał znęcać się nad nią psychicznie, a także ciąć i bić Bianco , co pozostawiło trwałe blizny na jej ciele - między innymi na klatce piersiowej, którą Manson miał pokaleczyć nożem. "To był moment, w którym straciłam całe poczucie nadziei i bezpieczeństwa" - wyznała aktorka.Według słów Bianco, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jako że była wówczas zatrudniona przy "Phantasmagorii", obawiała się utraty pozwolenia na pracę w USA, które udało się załatwić przy wydatnej pomocy Mansona. Z tego powodu bała opuścić artystę, choć jej sytuacja stawała się coraz gorsza. Manson miał upokarzać ją wielokrotnie i w obecności ludzi (między innymi puszczając w zapętleniu sceny erotyczne z jej udziałem), a także terroryzować ją z wykorzystaniem niebezpiecznych przedmiotów i gonić po domu z siekierą, co ostatecznie skłoniło ją do działania - Bianco uciekła z posiadłości Mansona, kiedy spał. "Czułam się jak więzień. Byłam pod całkowitą kontrolą. Do rodziców dzwoniłam zamknięta w szafie".Przypomnijmy, że telewizja Starz podjęła już decyzję o usunięciu Marilyna Mansona z obsady serialu " Amerykańscy bogowie ". Zwolnienie miało bezpośredni związek z oświadczeniem Evan Rachel Wood . Rockman został również usunięty z powstającego dla serwisu streamingowego Shudder serialu-antologii " Creepshow ".