Box Office Świat: "Mission: Impossible 7" nie miał premiery, a już zarabia

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Zgodnie z oczekiwaniami na miejscu pierwszym nastąpiła zmiana. Fenomenalnie sprzedające się przed tygodniem na pokazach przedpremierowych(Never Say Never) teraz poradziło sobie jeszcze lepiej zgarniając w czasie weekendu otwarcia. Łącznie daje to świetne 128,9 mln dolarów.Jednak dotychczasowy lider,(Lost in the Stars), wcale nie traci na popularności. O takim wyniku aktualne dostępne hollywoodzkie nowości mogą tylko pomarzyć. W weekend film zarobiłi jest na najlepszej drodze, by zostać. Aktualnie ma na nim 456,9 mln dolarów.Dopiero na trzecim miejscu wylądowała najlepiej sprzedająca się w minionym tygodniu amerykańska produkcja -. W czasie drugiego weekendu film stracił stosunkowo niewiele, bo 49%. Jednak wynikw kontekście budżetu nie napawa optymizmem. Po 10 dniach na koncie widowiska jest 126,7 mln dolarów. Globalnie daje to zaledwie ćwierć miliarda.Na czwartym miejscu naszego zestawienia wylądowała animacja. Najnowszy tytuł studia Pixar zaczął słabo, ale w kolejnych tygodniach zyskuje na popularności. Teraz zaliczył najlepszy weekend w Korei Południowej (wzrost o 14% w porównaniu z poprzednim tygodniem). Wielkie skoki frekwencyjne zanotował też w Urugwaju (+127%), Nowej Zelandii (+119%), Wietnamu (+41%), Chile (+40%) i Australii (+32%). W efekcie w miniony weekendzgarnęło. W sumie daje to 142,7 mln dolarów na świecie i 252 miliony wraz z Ameryką. A przed animacją wciąż premiery m.in. w Hiszpanii i Japonii.Numerem pięć jest u nas kolejna nowość z Chin,. Animacja trafiła do kin w sobotę i zdążyła w ciągu dwóch dni zgarnąć imponująceNa szóstej lokacie wylądowała nowość z Hollywood -. Film trafił do kin w 52 krajach i na koniec tygodnia jego wpływy wyniosły 31,4 mln dolarów. Szacujemy, że z tegoprzypadło na sam weekend. Reżyserski debiut Patricka Wilsona świetnie poradził sobie na Filipinach, gdzie wynikiem 3,7 mln dolarów pobił lokalny rekord otwarcia dla horroru. W Meksyku zgarnął 5,8 mln dolarów, co jest najlepszym wynikiem horroru studia Sony w tym kraju.I wracamy do Chin. Na siódmej pozycji znalazła się nowość z Hongkongu(The White Storm: Heaven or Hell). Trzecia część cyklu filmów akcji zarobiła w weekend. Ponieważ premierę miała w czwartek, to łącznie na jej koncie jest 26,7 mln dolarów.Na ósmym miejscu znalazło się. Choć film nie miał jeszcze premiery, to wyniki z pokazów przedpremierowych są na tyle imponujące, że dają miejsce w Top10. Nie znamy pełnych danych. Doniesienia z poszczególnych rynków sugerują, że widowisko zarobiło jużNumerem dziewięć naszego zestawienia jest animacja. Produkcja Sony powoli znika z kinowych afiszy, ale w miniony weekend wciąż była w stanie zarobić. Wciąż walczy więc dzielnie o to, by przekroczyć granicę 300 milionów dolarów z zagranicznych rynków (aktualnie ma 284,6 mln).Pierwszą dziesiątkę zamyka. Jest to kolejna hollywoodzka produkcja, która mimo słabego startu jest w stanie uciułać całkiem niezłą kasę. Weekendowe wpływy wyniosły. A to pozwoliło w skali całego globu przekroczyć granicę