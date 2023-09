Box Office USA: Denzel Washington bez litości dla "Barbie"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 1-3 września



Według aktualnych szacunków Sony film zarobił na otwarcie 34,5 mln dolarów. Jest to(numerem jeden pozostajez kwotą 75,4 mln dolarów).Washington triumfuje tam, gdzie przepadli Gerard Butler Liam Neeson : wciąż nie znudził się Amerykanom. Trzecia część uzyskała ocenę. Jej wpływy z otwarcia są nieznacznie tylko słabsze od debiutu(36,0 mln dolarów) i minimalnie lepsze od wyniku pierwszej części (34,1 mln dolarów).to równieżpozostaje numerem jeden, a na drugim miejscu jest(34,7 mln dolarów).A tymczasem do grona filmów, które w amerykańskich kinach zarobiły co najmniej 100 milionów dolarów, dołączyła właśnie animacja Paramountu. Nastąpiło to w momencie, kiedy obraz trafił właśnie do cyfrowych wypożyczalni, więc nie trzeba już wychodzić z domu, by go obejrzeć.Po dodaniu 700 kolejnych kin do pierwszej dziesiątki wskoczyła młodzieżowa komedia LGBTQ. W czasie drugiego weekendu film zarobił aż 3 miliony dolarów.Starsze tytuły w większości sprzedawały się nieźle, tracą w okolicach 30-40% wpływów z poprzedniego weekendu. Wyjątkiem było, które padło ofiarą kreatywnej księgowości Sony i w oficjalnych tabelach box office'u będzie mieć zapisany spadek w wysokości 62%, choć przecież tak naprawdę wyniósł tylko 45%. Nie udało mu się nawet utrzymać na podium. Lepszy okazał się komiksowyTymczasempnie się w górę listy. W niedzielę wyprzedziła animację(608,6 mln dolarów) i zajmuje obecnie. Żeby wskoczyć na dwunastą lokatę i wyprzedzić, musi zarobić co najmniej 620,2 mln dolarów.I jeszcze musimy wspomnieć o. Ten niepozorny australijski horror został właśnie. Na jego koncie znajduje się już 44,1 mln dolarów.Jesień w amerykańskich kinach przywitają dwa sequele: horrori komedia