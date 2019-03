Boyle wyjaśnia powody rezygnacji z "Bonda 25"

Jak wiadomo Danny Boyle miał nakręcić. Zrezygnował z tego bez ujawniania powodów. Po sieci krążyły m.in. spekulacje, jakoby poszło o angaż Tomasza Kota , którego reżyser widział w roli czarnego charakteru. Teraz, w wywiadzie dla magazynu Empire, wyjaśnia, dlaczego nie stoi za kamerą widowiska. Boyle nie chciał wdawać się w szczegóły, by nie podkopywać pozycji nowego reżysera Cary'ego Fukunagi , któremu życzy jak najlepiej. Powiedział jedynie tyle, że praca ze scenarzystami ma w jego przypadku charakter partnerstwa, z którego nie jest w stanie zrezygnować za żadne skarby. Jego słowa sugerują więc jednoznacznie, że producenci chcieli, by Johna Hodge'a zastąpił inny scenarzysta, na co Boyle się nie zgodził. Reżyser dodaje, że uważa, iż to, nad czym pracował z Hodge'em , choć nie było jeszcze ukończone, to miało potencjał być czymś naprawdę wielkim.Niestety reżyser nie ujawnił, które elementy fabuły stały się kością niezgody. Wciąż więc niektórzy mogą spekulować, że poszło o pomysł zabicia agenta 007 (choć nawet w tej plotce nie jest jasne, czy Boyle był za tą ideą, czy przeciw).Tymczasem Production Weekly podaje, żema nowy tytuł. Podobno brzmi on. Nawet jeśli jest prawdziwy, to na chwilę obecną trudno stwierdzić, co on zapowiada w kwestii fabuły.trafi do kin w kwietniu 2020 roku.