Brytyjski Netflix pod ostrzałem krytyki za "Pamiętnik"

jest filmem, który w wielu kręgach cieszy się olbrzymią popularnością. A już słodko-gorzkie zakończenie sprawiało, że miliony ludzi wylało na nim oceany łez. Niestety u brytyjskich użytkowników Netfliksa, który ma w swojej ofercie ten film, zamiast wzruszeń wywołał wściekłość.Poszło właśnie o owo zakończenie. W netfliksowej wersji filmu po prostu go nie ma. Zawiedzenie fani oskarżyli platformę o cenzurę i tworzenie na siłę happy endu.Po kilku dniach i reakcji Nicholasa Sparksa , autora literackiego pierwowzoru, Netflix poinformował na Twitterze, że nie ingerował w żaden sposób w film. Jest to wersja, jaką otrzymali do dystrybucji. Przyznali, że najwyraźniejjest jednym z tych obrazów, które mają kilka różnych zakończeń. Obiecali też jak najszybciej odkryć, jakim cudem do tego zamieszania doszło.jest filmem z 2004 roku, w którym wystąpili: Ryan Gosling