Newsy Filmy Benicio Del Toro w prequelu "Ocean's Eleven"? W jakiej roli?
Filmy

Benicio Del Toro w prequelu "Ocean's Eleven"? W jakiej roli?

World of Reel / autor: /
Benicio Del Toro w prequelu &quot;Ocean's Eleven&quot;? W jakiej roli?
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Jednym z powstających w Hollywood projektów jest prequel "Ocean’s Eleven: Ryzykownej gry", w którym zagrać mają Bradley Cooper i Margot Robbie. Do sieci trafiły doniesienia, że udział w filmie negocjuje także Benicio Del Toro

Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?




Brakuje szczegółów dotyczących tego, w kogo miałby wcielić się aktor, ale prawdopodobnie przypadłaby mu rola antagonisty. Cooper i Robbie mieliby z kolei wcielić się w rodziców Danny’ego Oceana, znanego z filmu Stevena Soderbergha (tam grał go George Clooney). Przecieki o fabule wskazują, że Oceanowie będą uczyć Danny’ego i jego siostrę Debbie (której starszą wersję sportretowała w "Ocean’s 8" Sandra Bullock) sztuki złodziejstwa. Akcja filmu ma rozgrywać się w 1962 roku podczas Grand Prix Monako, a całość utrzymana będzie w klimacie stylowego, retro kryminału inspirowanego klasykiem Hitchcocka pt. "Złodziej w hotelu". Film ma mieć tytuł "Oceans"

Produkcję wyreżyseruje Lee Isaac Chung ("Twisters"), a autorką scenariusza jest Carrie Solomon, która napisała też "Sprawę rodzinną" Netflixa. Projekt jest w przygotowaniu od 2022 roku; w pewnym momencie związany był z nim Ryan Gosling i reżyser Jay Roach

Równolegle z prequelem w przygotowaniu jest "Ocean’s 14", w którym mają zagrać George Clooney (aktor zapowiadał ostatnio, że w przyszłym roku ma wejść na plan) Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon oraz Don Cheadle.  

Benicio del Toro widzieliśmy ostatnio w świetnie przyjętym filmie "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona

