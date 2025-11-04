Benicio Del Toro w prequelu "Ocean's Eleven"? W jakiej roli?

Jednym z powstających w Hollywood projektów jest prequel "Ocean’s Eleven: Ryzykownej gry", w którym zagrać mają Bradley Cooper i Margot Robbie. Do sieci trafiły doniesienia, że udział w filmie negocjuje także Benicio Del Toro.
Co wiemy o prequelu "Ocean's Eleven"?
Brakuje szczegółów dotyczących tego, w kogo miałby wcielić się aktor, ale prawdopodobnie przypadłaby mu rola antagonisty. Cooper
i Robbie
mieliby z kolei wcielić się w rodziców Danny’ego Oceana, znanego z filmu Stevena Soderbergha
(tam grał go George Clooney
). Przecieki o fabule wskazują, że Oceanowie będą uczyć Danny’ego i jego siostrę Debbie (której starszą wersję sportretowała w "Ocean’s 8
" Sandra Bullock
) sztuki złodziejstwa. Akcja filmu ma rozgrywać się w 1962 roku podczas Grand Prix Monako, a całość utrzymana będzie w klimacie stylowego, retro kryminału inspirowanego klasykiem Hitchcocka
pt. "Złodziej w hotelu
". Film ma mieć tytuł "Oceans"
.
Produkcję wyreżyseruje Lee Isaac Chung
("Twisters
"), a autorką scenariusza jest Carrie Solomon
, która napisała też "Sprawę rodzinną
" Netflixa. Projekt jest w przygotowaniu od 2022 roku; w pewnym momencie związany był z nim Ryan Gosling
i reżyser Jay Roach
.
Równolegle z prequelem w przygotowaniu jest "Ocean’s 14"
, w którym mają zagrać George Clooney
(aktor zapowiadał ostatnio, że w przyszłym roku ma wejść na plan) Julia Roberts
, Brad Pitt
, Matt Damon
oraz Don Cheadle
. Benicio del Toro
widzieliśmy ostatnio w świetnie przyjętym filmie "Jedna bitwa po drugiej
" Paula Thomasa Andersona
.
Zwiastun filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"