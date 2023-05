Christopher Nolan ujawnia czas trwania "Oppenheimera": To najdłuższy film, jaki do tej pory zrobiłem

Christopher Nolan o czasie trwania "Oppenheimera"

"Oppenheimer" – o czym opowie nowy film Nolana?

Julia Taczanowska i Jakub Popielecki zaczynają od "Tenet", ale wychodzi im rozmowa o całej filmografii Christophera Nolana. W końcu jest o czym dyskutować.

ujawnił, żeto najdłuższy film, jaki do tej pory zrealizował. Reżyser nie podał wprawdzie dokładnego czasu trwania, ale biorąc pod uwagę, żetrwał 2 godz. 49 minut,ujawnił jedynie przybliżony czas trwania– powiedział, mając na myśli trwający 2 godz. 49 minutReżyser wypowiedział się także na temat bohaterafilmu, fizyka, którego uznaje się za ojca bomby atomowej.– stwierdziłTytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer (), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam, jest książkapióraW obsadzie filmu prócz Murphy'ego znaleźli się również Matt Damon Premiera filmu zaplanowana jest na 21 lipca tego roku. Zobaczcie zwiastun:Zapraszamy do słuchania: