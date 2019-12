Co ujawnia pierwszy (internetowy) teaser filmu "Tenet"?

Warner Bros. rozpoczyna promocję nowego widowiska Christophera Nolana w sieci. Co prawdamiał już jeden teaser, ale oficjalnie nigdy nie pojawił się on w internecie. Nowy, pomyślany właśnie o internautach teaser, jest już dostępny. Czy zdradza cokolwiek na temat filmu, sprawdźcie sami.Na siedem miesięcy przed premierąpozostaje najbardziej tajemniczym projektem Nolana . O jego fabule praktycznie nic nie wiadomo. Znamy jedynie jego obsadę, w której są m.in.: John David Washington Być może w przyszłym tygodniu to się zmieni. Bowiem przed pokazami widowiskazostanie w kinach IMAX pokazany prolog. Czy materiał trafi oficjalnie do sieci, tego na razie nie wiadomo.