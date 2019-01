Czy to już pożegnanie z C-3PO?

Czy C-3PO przechodzi już na zasłużoną emeryturę? Być może, póki co pożegnał się z nim aktor Anthony Daniels , który w taki sposób podsumował zakończenie swojej partii zdjęć doi całą przygodę zPlotki o tym, że C-3PO nie zobaczymy już więcej na ekranie, krążą po sieci od dłuższego czasu. Daniels jest zresztą pod tym względem wyjątkowy, gdyż jako jedyny aktor pojawił się we wszystkich 9. epizodach głównej serii. Ale nawet jeśli nie przywdzieje już złotego kostiumu wygadanego droida, być może przyjdzie mu zagrać inną rolę. Przypomnijmy, że wpojawił się w epizodzie jako bohater o imieniu Tak - na cześć zasłużonego operatora Taka Fujimoto , który również jest częścią wielkiej gwiezdnowojennej rodziny.rafią do polskich kin 19 grudnia 2019 roku. Reżyseruje J.J. Abrams , a w obsadzie znaleźli się m.in. Daisy Ridley Dwie poprzednie odsłony nowej trylogii zarobiły na całym świecie 3,4 mld dolarów.