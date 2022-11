"Avatar: Istota wody". James Cameron dokonał cudu

"Avatar 2" potrzebuje 2 miliardów dolarów, by wyjść na zero

Ten tydzień zapowiada się doskonale dla akcjonariuszy Disneya. Najpierw z zadowoleniem (i szokiem) przyjęli wiadomość o odejściu Boba Chapeka i powrocie na stanowisko prezesa Boba Igera, a teraz dowiedzieli, że komunistyczne władze Chin pozwoliły na dystrybucję widowiska " Avatar: Istota wody To bardzo ważna wiadomość, która przybliża widowisko do stania się rentownym. Nieoficjalnie mówi się, że jego budżet wynosi nawet 400 milionów dolarów.Sam James Cameron opowiada w wywiadach, że film jest tak drogi, że musi zostać trzecim lub czwartym najbardziej kasowym tytułem wszech czasów, by wyjść na zero.Aktualnie numerem trzy jest " Titanic " z kwotą 2,208 mld dolarów. Miejsce czwarte zajmuje widowisko " Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy " z wynikiem 2,065 mld dolarów. Avatar ", który wciąż pozostaje największym hitem wszech czasów (ma na koncie 2,910 mld dolarów), był wprowadzany do chińskich kin trzykrotnie. W sumie widowisko Jamesa Camerona zarobiło tam 261,8 mln dolarów. Avatar: Istota wody " pojawi się w Chinach 16 grudnia, czyli tego samego dnia co w Ameryce. Będzie się cieszył pełnoprawną dystrybucją, czyli będzie także pokazywany w kinach IMAX.Jak podaje The Hollywood Reporter rozmowy Disneya z chińskimi władzami trwały wiele tygodni. Umowę udało się uzgodnić jeszcze za rządów Chapeka, jednak koncern poczekał z jej ogłoszeniem, aż ucichną echa informacji o zaskakującej zmianie lidera koncernu.To, że " Avatar: Istota wody " trafi do chińskich kin, zakrawa niemal na cud. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 tylko garstka hollywoodzkich tytułów trafiła do dystrybucji. Nie ma wśród nich na przykład produkcji Marvela ani aktualnie najbardziej kasowej premiery 2022 roku " Top Gun: Maverick ".Co gorsza, te nieliczne filmy, które jakimś cudem dostały zgodę na dystrybucję, nie były kasowymi przebojami. Wśród największych hitów jest na przykład animacja " Minionki: Wejście Gru ", która jednak zarobiła zaledwie 35 milionów dolarów.