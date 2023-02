Disney zmienia daty premier swoich widowisk. Kiedy zobaczymy "The Marvels" i "Nawiedzony dwór"?

Co wiemy o "The Marvels"?

Remake "Nawiedzonego dworu" z przyspieszoną premierą

"WandaVision" w podcaście Mam parę uwag

" zalicza opóźnienie.poinformowały właśnie, żezostała przeniesiona z 28 lipca na, czyli w przeddzień amerykańskiego. Decyzja ta prawdopodobnie została podjęta w oparciu o wyniki finansowe filmu "", który debiutując w podobnym okresie rok wcześniej, przyniósł 181,3 miliona dolarów.Fabuła "" utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jednynie, że poznamy dalsze losy granej przez, która zadebiutowała w filmie "" z 2019 roku. Fabuła ma być powiązana z serialami "" i opowiadającym o nastoletniej fance superbohaterki " Ms. Marvel ". Za sterami produkcji stanęła("").Nieco szybciej będziemy mieli okazję zobaczyć remake inspirowanego disneyowskim parkiem rozrywki " Nawiedzonego dworu ". Film, którego premiera była zaplanowana na 11 sierpnia trafi do kin. Jego bohaterką jest Rosario Dawson ), samotna matka, która chcąc zacząć nowe życie, kupuje posiadłość w Nowym Orleanie. Kiedy odkrywa, że dom jest nawiedzony, zatrudnia ekipę składającą się z przewodnika wycieczek po nawiedzonych miejscach ( LaKeith Stanfield ), medium ( Tiffany Haddish ), księdza ( Owen Wilson ) i historyka ( Danny DeVito ). Mają oni przeprowadzić egzorcyzmy i uwolnić dom od złych duchów. Za kamerą stanął Justin Simien (" Bad Hair ").Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają m.in. o serialu "". Zbliżające się widowisko "" ma być powiązane z przedstawionymi w nim wydarzeniami.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?