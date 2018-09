Emmy 2018: Pierwszy wieczór dla "Gry o tron"

W Stanach Zjednoczonych ten weekend mija pod znakiem rozdania nagród Emmy , najważniejszych wyróżnień branży telewizyjnej. Ceremonia została podzielona na dwie części. Pierwsza odbyła się w sobotę.Sobota okazała się szczęśliwa dla. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu serial jest faworytem 70. edycji Emmy mając w sumie 22 nominacje. Pierwszy wieczórzakończyła triumfem w siedmiu kategoriach.Cztery statuetki powędrowały do rąk twórców. Po trzy zwycięstwa mają na koncie:, "USS Callister" (czyli odcinek) orazW Ameryce dużo mówi się o tym, że po raz pierwszy w historii nagród Emmy wszystkie statuetki w kategoriach aktorskich występów gościnnych powędrowały do Afro-Amerykanów.Zwrócono również uwagę na pierwsze zwycięstwo serialu animowanego. Może ono zaskakiwać, ponieważ jego twórca Dan Harmon jest bohaterem kontrowersji związanej z nakręconym przed laty komediowym klipem "Daryl".Poniżej znajdziecie listę nagrodzonych. Pełna jest dostępna TUTAJ odc. USS Callisterodc. Juneodc. Dragonstoneodc. The Dusty Spurodc. The Man Who Would Be Vogueodc. Dear Mrs. Kennedyodc. Beyond The Wallodc. Akane No Maiodc. Akane No Maiodc.The Dragon And The Wolf, odc. "Pickle Rick", odc. "Freshly Baked: The Robot Chicken Santa Claus Pot Cookie Freakout Special: Special Edition", odc. "Chapter One", odc. "A Gaye Olde Christmas"odc. "Teddy Perkins", odc. "Beryl", odc. "The Dragon and the Wolf", odc. "Beyond The Wall", odc. "The Boy On The Bridge"odc. Grandpa Jackodc. pilotowyodc. Juneodc. USS Callister