EnergaCAMERIMAGE: Oto kolejne tytuły Konkursu Głównego

33. edycja Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE zbliża się wielkimi krokami, a organizatorzy z radością prezentują kolejną część filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego. Po raz kolejny mają zaszczyt przedstawić trzy wyjątkowe tytuły, które ukazują potęgę filmowego opowiadania historii — odważne, immersyjne i stworzone przez jednych z najbardziej wizjonerskich twórców współczesnego kina. Przed Państwem kolejny przedsmak filmowej podróży, która czeka nas już w listopadzie w Toruniu. 12 OBRAZÓW ZNIEWOLENIA Lech Majewski
otwiera przed nami świat Jacka Malczewskiego
, malarza-symbolisty z przełomu XIX i XX wieku. W wizualnym dialogu bez słów reżyser odtwarza romantyczną historię Polski od I wojny światowej aż do dzisiaj. Postacie z płócien Malczewskiego
maszerują przez kolejne dekady, walcząc i uciekając spod kolejnych jarzm. Przemierzają Syberię i bezkresne pola, by dotrzeć do współczesnej, zurbanizowanej rzeczywistości pogrążonej w apatycznej konsumpcji. F1: FILM
Określany mianem "najlepszego z niespełnionych", Sonny Hayes był jednym z najbardziej obiecujących kierowców Formuły 1 lat dziewięćdziesiątych, dopóki wypadek na torze niemal nie zakończył jego kariery. Po trzydziestu latach od tego wydarzenia jest już tylko kierowcą do wynajęcia, z którym kontaktuje się jego dawny partner, Ruben Cervantes – obecnie właściciel podupadającego zespołu Formuły 1, stojącego na skraju bankructwa. Namawia on Sonny’ego, by wrócił do ścigania i podjął ostatnią próbę nie tylko ocalenia jego ekipy, ale przede wszystkim udowodnienia, że ciągle może być najlepszy. Sonny ma jeździć w duecie z Joshuą Pearce’em, młodym, utalentowanym debiutantem, który od początku chce narzucać własne tempo. Wraz z ponownym rykiem silników bohatera zaczyna doganiać przeszłość. Uświadamia sobie, że w świecie Formuły 1 najgroźniejszym rywalem bywa własny partner z toru, a na szczyt nie dociera się w pojedynkę. KOMPLETNIE NIEZNANY
Nowy Jork, początek lat 60. XX wieku. Do West Village przybywa nikomu nieznany, obdarzony niezwykłym muzycznym talentem 19-latek z Minnesoty, by spotkać się ze swoim idolem, Woodym Guthriem. Bohater początkowo związuje się ze sceną folkową, ale stopniowo zaczyna się uniezależniać od jej wpływów, poszukując własnego, oryginalnego stylu. Nie chcąc zostać zaszufladkowanym, dokonuje kontrowersyjnego wyboru, który zrewolucjonizuje cały muzyczny świat. Kompletnie nieznany opowiada prawdziwą historię jednego z najbardziej kultowych pieśniarzy i autorów tekstów w historii, Boba Dylana, w którego wciela się Timothée Chalamet
. Aktor wykonuje również wszystkie piosenki artysty pojawiające się w filmie.