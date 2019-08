FILMWEB OFFLINE 2019: Dziś ruszyły zapisy na imprezę!

3 2 1



Jak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 27 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 28 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Miło nam już też poinformować, że jednym z filmów, które pokażemy na Offlinie, będzie zdobywca nagrody za scenariusz na tegorocznym festiwalu w Cannes Oto, co o filmie napisał Michał Walkiewicz.Całą recenzję znajdziecie TUTAJ Tradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąćPodczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".. Więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ