FOTO: Nowe twarze w 3. sezonie "Wiedźmina". Kto dołączy do Henry;ego Cavilla?

Nowi bohaterowie "Wiedźmina". Kogo zobaczymy w trzecim sezonie?



Co wydarzy się w trzecim sezonie "Wiedźmina"?

Netflix pracuje nad trzecim sezonem " Wiedźmina ". W serialowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego pojawią się nowi bohaterowie. Sprawdźcie, kto dołączy do Henry'ego Cavilla Urodzony wojownik, który dowodzi armią buntowników Scoia'tael walczących po stronie Nilfgaardu. Nie boi się mówić prawdy, ale lojalność wobec swojego ludu prowadzi go do konfliktu z Francescą o władzę.Milva, adoptowana przez driady z Brokilonu, jest zaciekłą i utalentowaną łowczynią. Doskonałe umiejętności łucznicze w połączeniu z wyjątkową zdolnością przetrwania czynią z niej groźnego przeciwnika na bezlitosnym Kontynencie - kto się z nią zetknie, robi to na własne ryzyko.Bawidamek i młodszy brat króla Vizimira, Radowid, niespodziewanie znajduje się w strukturach redańskiego wywiadu. Ze swoją urodą i często pijackim wdziękiem zaskakuje tym, jak przenikliwy potrafi być w sprawach polityki, ale zabawa się skończy, gdy komuś stanie się krzywda.Mistle jest członkinią Szczurów, bandy młodocianych wyrzutków, którzy zabierają bogatym, by dać sobie - a czasem biednym. Jest twardą dziewczyną z ulicy, podejrzliwą wobec wszystkich i żądną zemsty, aż do czasu przypadkowego spotkania, które zmieni wszystko.Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer , której powierzono szkolenie Ciri , prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.Showrunnerką jest Lauren Schmidt . Do swoich ról powrócą Henry Cavill jako Geralt z Rivii Anya Chalotra jako czarodziejka Yennefer Freya Allan jako Ciri