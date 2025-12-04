Burning Springs już dostępne – Ghul zaprasza na polowanie w nowym regionie!

Fani serialu "Fallout" i miłośnicy klasycznych odsłon serii mają dziś swoje święto. Do "Fallout 76" trafiła właśnie darmowa aktualizacja Burning Springs, największe od pięciu lat rozszerzenie gry, które przenosi graczy do postnuklearnego Ohio. Na miejscu czekają nowe frakcje, wyzwania, potwory, uzbrojenie, a przede wszystkim zupełnie nowy system łowców nagród, którego gospodarzem jest sam Ghul – ponownie grany przez Waltona Gogginsa.
Aktualizacja Burning Springs otwiera przed graczami suche, spalone i niebezpieczne pustkowia Ohio, region praktycznie nieeksplorowany dotąd w historii uniwersum Fallout. To tutaj, w saloonie Ostateczność w Highway Town, czeka Ghoul, bohater znany z serialu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci ostatnich miesięcy. To on zleca nowy typ aktywności: bezlitosne łowy na poszukiwanych bandytów, które przyjmują formę nieskończonej serii kontraktów. Misje "łowy na trepa" i trudniejsze "łowy na głowę" nie mają końca, dlatego warto regularnie wracać do Ghula, by zgarnąć świeże zlecenia i ekskluzywne nagrody.
Burning Springs to nie tylko nowe misje, lecz także największa aktualizacja zawartości "Fallout 76
" od 2020 roku. Postapokaliptyczne Ohio to rozległa lokacja pełna nowych frakcji, tajemnic, uzbrojenia, sprzętu oraz atrakcji pobocznych – w tym łowienia ryb. Gracze mogą natknąć się tutaj na Króla Rdzy, inteligentnego supermutanta, który z pewnością dostarczy im zajęcia na długi czas. Region oferuje również wydarzenia publiczne, warsztaty, a nawet lokalną bestię: radodzika, którego odważni Wastelanderzy mogą oswoić i uczynić pupilem swojego C.A.M.P.
Wraz z aktualizacją wystartował także 23. sezon o nazwie "Krew i Rdza". Ten sezon składa hołd kultowemu "Fallout: New Vegas
", oferując tematyczne elementy kosmetyczne, „zbandycone” pracownie, nową broń sezonową oraz wiele dodatkowych nagród dostępnych w trakcie progresji sezonowej.
"Fallout 76: Burning Springs" to aktualizacja, której nie powinien przegapić żaden fan serii. Nowy region Ohio, rozbudowany system łowców nagród prowadzony przez Ghula, świeże frakcje, wydarzenia i wyposażenie sprawiają, że jest to najlepszy moment, by powrócić na pustkowia Appalachów lub odwiedzić je po raz pierwszy. Aktualizacja jest już dostępna za darmo na Steamie, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Gra wciąż pozostaje częścią oferty Xbox Game Pass oraz PlayStation Plus Extra, więc powrót do świata Fallouta nigdy nie był łatwiejszy.