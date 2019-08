Film Polańskiego prawie został wycofany z Wenecji

Do ostrego spięcia doszło w Wenecji na linii Lucrecia Martel (przewodnicząca jury konkursu głównego), a Lucą Barbareschim (producentem filmu Romana Polańskiego ). Przez chwilę wydawało się nawet, że obraz polskiego reżysera zostanie wycofany z konkursu. Poszło o wypowiedź Martel opublikowaną w środę w światowych mediach. Martel odniosła się do kontrowersji związanych z osobą Romana Polańskiego . Stwierdziła, że nie potrafi oddzielić osoby od jego dzieła, ponieważ to drugie wynika z tego, jakim człowiekiem jest artysta. Powiedziała również, że nie będzie obecna na uroczystej premierze, ponieważ nie chce uczestniczyć w celebracji osoby reżysera oraz obrażać jego ofiar. Barbareschi wściekł się, kiedy jej słowa do niego dotarły. Zażądał natychmiastowych publicznych przeprosin i zagroził, że jeśli nie zostaną one złożone, to piątkowa premierasię nie odbędzie.Wczoraj Martel wyraźnie podkreśliła, że jej słowa zostały źle przekazane w niektórych mediach hiszpańskich i włoskich. Przewodnicząca jury jasno dała do zrozumienia, że popiera decyzję organizatorów uwzględniającą w programie konkursu głównego film Romana Polańskiego . Jego miejsce jest jej zdaniem na festiwalu. Dała też jasno do zrozumienia, że obejrzyi zamierza go traktować tak samo jak wszystkie inne tytuły ubiegające się o Złotego Lwa. Jasno zadeklarowała, że gdyby nie mogła tego uczynić, to zrezygnowałaby z członkostwa w jury konkursu. Barbareschi uznał to za przeprosiny i dzisiejszy pokazodbędzie się zgodnie z planem.